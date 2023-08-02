Директор «Динамо»: «Подали документы, чтобы Менелл получил спортивное гражданство РФ. Держим связь с ФХР»

Теги ФХР Алексей Сопин КХЛ Динамо натурализация Спорт-Экспресс Бреннан Менелл Хоккей

Алексей Сопин рассказал об оформлении спортивного гражданства РФ для Бреннана Менелла.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо». 1 августа игрок получил российский паспорт.

«Менелл вчера получил гражданство РФ. Вчера мы подали документы, чтобы защитник получил и российское спортивное гражданство.

Будем стремиться к тому, чтобы решить все до старта регулярного чемпионата. Мы держим связь с ФХР», – сказал спортивный директор «Динамо».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Если удастся таким образом вернуть (сохранить) Эрика, то аплодирую Сопину и его менеджерам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий