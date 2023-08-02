Директор «Динамо»: «Подали документы, чтобы Менелл получил спортивное гражданство РФ. Держим связь с ФХР»
Алексей Сопин рассказал об оформлении спортивного гражданства РФ для Бреннана Менелла.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо». 1 августа игрок получил российский паспорт.
«Менелл вчера получил гражданство РФ. Вчера мы подали документы, чтобы защитник получил и российское спортивное гражданство.
Будем стремиться к тому, чтобы решить все до старта регулярного чемпионата. Мы держим связь с ФХР», – сказал спортивный директор «Динамо».
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