Директор «Динамо»: «Подали документы, чтобы Менелл получил спортивное гражданство РФ. Держим связь с ФХР»

Алексей Сопин рассказал об оформлении спортивного гражданства РФ для Бреннана Менелла.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо». 1 августа игрок получил российский паспорт.

« вчера получил гражданство РФ. Вчера мы подали документы, чтобы защитник получил и российское спортивное гражданство.

Будем стремиться к тому, чтобы решить все до старта регулярного чемпионата. Мы держим связь с », – сказал спортивный директор « ».