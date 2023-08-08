Данис Зарипов: «У нас был хоккей хорошего уровня до создания КХЛ. Неуверенно болталась, но лига была неплохая»
Данис Зарипов высказался об уровне хоккея до создания КХЛ.
– Как в 2008 году вы отнеслись к созданию КХЛ?
– Начну с того, что и до 2008 года у нас была неплохая лига.
Да, она тогда как-то неуверенно болталась, то была Суперлигой, то Межнациональной лигой.
Но с приходом нового руководства и с созданием Континентальной хоккейной лиги многое изменилось в лучшую сторону.
Стали строже порядки, появилась какая-то определенная направленность.
Но все же и до создания КХЛ у нас был хоккей хорошего уровня, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов.
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