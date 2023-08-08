Данис Зарипов: «У нас был хоккей хорошего уровня до создания КХЛ. Неуверенно болталась, но лига была неплохая»

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Данис Зарипов высказался об уровне хоккея до создания КХЛ.

– Как в 2008 году вы отнеслись к созданию КХЛ?

– Начну с того, что и до 2008 года у нас была неплохая лига.

Да, она тогда как-то неуверенно болталась, то была Суперлигой, то Межнациональной лигой.

Но с приходом нового руководства и с созданием Континентальной хоккейной лиги многое изменилось в лучшую сторону.

Стали строже порядки, появилась какая-то определенная направленность.

Но все же и до создания КХЛ у нас был хоккей хорошего уровня, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга» Данис Зарипов.

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