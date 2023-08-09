Вратарь «Бостона» Сваймен об арбитраже: «Негатива нет, но я не хочу проходить через него еще раз. И никому из партнеров не желаю»

Теги Бостон НХЛ Джереми Сваймен деньги Хоккей

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен высказался об арбитражном слушании по контракту.

Арбитр присудил 24-летнему голкиперу контракт на год и 3,475 миллиона долларов. Игрок хотел получать 4,8 млн за сезон, «Брюинс» давали 2 млн. 

В следующем году Сваймен опять будет иметь право на арбитраж. 

«В этом процессе нет негатива. Не я первый, не я последний, кто столкнулся с этим. Но я не хочу проходить через него еще раз. И никому из друзей и партнеров по команде не желаю. 

Это бизнес. Я хотел использовать все возможности и делал все, что в моих силах, чтобы остаться в «Бостоне», – сказал Сваймен. 

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1 комментарий

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Dimash Balatayev
«....Это бизнес. Я хотел использовать все возможности и делал все, что в моих силах, чтобы остаться в «Бостоне.»
На самом деле : «Я хотел использовать все возможности, чтобы побольше накинули бабосиков»
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