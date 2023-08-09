Вратарь «Бостона» Сваймен об арбитраже: «Негатива нет, но я не хочу проходить через него еще раз. И никому из партнеров не желаю»
Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен высказался об арбитражном слушании по контракту.
Арбитр присудил 24-летнему голкиперу контракт на год и 3,475 миллиона долларов. Игрок хотел получать 4,8 млн за сезон, «Брюинс» давали 2 млн.
В следующем году Сваймен опять будет иметь право на арбитраж.
«В этом процессе нет негатива. Не я первый, не я последний, кто столкнулся с этим. Но я не хочу проходить через него еще раз. И никому из друзей и партнеров по команде не желаю.
Это бизнес. Я хотел использовать все возможности и делал все, что в моих силах, чтобы остаться в «Бостоне», – сказал Сваймен.
На самом деле : «Я хотел использовать все возможности, чтобы побольше накинули бабосиков»