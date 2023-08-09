Агент Спунера после перехода в «Авангард»: «Райан был лучшим свободным агентом в КХЛ по очкам в прошлом сезоне после подписания Гусева и Ткачева»

Агент Райана Спунера высказался о переходе форварда в «Авангард».

«По очкам, набранным в прошлом сезоне, Спунер был лучшим свободным агентом в лиге после подписания и . Спрос на него был высокий, поэтому нам надо было не ошибиться с выбором команды и сделать так, чтобы на игрока был спрос и через год.

Вариант с « » интересен для всех сторон. У Райана и руководства клуба схожие цели», – сказал .

В прошлом сезоне Спунер выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата , в 6 играх Кубка Гагарина на его счету 5 (1+4) баллов.