Агент Спунера после перехода в «Авангард»: «Райан был лучшим свободным агентом в КХЛ по очкам в прошлом сезоне после подписания Гусева и Ткачева»

Теги Авангард КХЛ Никита Гусев Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Алеша Пилко Хоккей

Агент Райана Спунера высказался о переходе форварда в «Авангард».

«По очкам, набранным в прошлом сезоне, Спунер был лучшим свободным агентом в лиге после подписания Гусева и Ткачева. Спрос на него был высокий, поэтому нам надо было не ошибиться с выбором команды и сделать так, чтобы на игрока был спрос и через год.

Вариант с «Авангардом» интересен для всех сторон. У Райана и руководства клуба схожие цели», – сказал Алеша Пилко.

В прошлом сезоне Спунер выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, в 6 играх Кубка Гагарина на его счету 5 (1+4) баллов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий