Агент Спунера после перехода в «Авангард»: «Райан был лучшим свободным агентом в КХЛ по очкам в прошлом сезоне после подписания Гусева и Ткачева»
Агент Райана Спунера высказался о переходе форварда в «Авангард».
«По очкам, набранным в прошлом сезоне, Спунер был лучшим свободным агентом в лиге после подписания Гусева и Ткачева. Спрос на него был высокий, поэтому нам надо было не ошибиться с выбором команды и сделать так, чтобы на игрока был спрос и через год.
Вариант с «Авангардом» интересен для всех сторон. У Райана и руководства клуба схожие цели», – сказал Алеша Пилко.
В прошлом сезоне Спунер выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ, в 6 играх Кубка Гагарина на его счету 5 (1+4) баллов.
Комментарии