Пилко хотел предложить Брассара «Авангарду»: «У Спунера было предложение на 20-25% выше. Фактор – статус хоккея в Омске, отношение к игрокам как к мегазвездам»

Агент Райана Спунера объявил желание хоккеиста перейти в «Авангард».

Канадский нападающий подписал соглашение с «Авангардом» на один сезон.

– Чемпионат начинается через три недели. У клуба новое руководство, многое зависит от старта чемпионата. Играть без первого центра очень тяжело.

Кандидатов было много. Я до последнего ждал , но здоровье ему не позволяет начать чемпионат, поэтому остановились на Спунере.

Это проверенный игрок. Его плюсы и минусы все знают. Уверен, что тренер « » справится, чтобы его минусы прикрыть.

Думаю, плеймейкера лучше, чем Спунер, на данный момент в лигу привести будет очень тяжело.

«Авангард» принял решение не делать ставку на кота в мешке, а взять проверенного игрока.

– Переговоры быстро прошли?

– Я могу сказать так: у Райана было предложение, которое на 20-25% выше того, что он подписал с »Авангардом».

Он смотрел на ситуацию в целом. В первую очередь то, что он уже играл с Буше. В этой связке ему комфортно.

Важным фактором стала арена в Омске и статус хоккея в городе. К игрокам там относятся как к мегазвездам.

Поэтому Райан хотел этого перехода, и мы быстро договорились, – сказал , представитель .