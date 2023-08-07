Пилко хотел предложить Брассара «Авангарду»: «У Спунера было предложение на 20-25% выше. Фактор – статус хоккея в Омске, отношение к игрокам как к мегазвездам»

Теги Авангард КХЛ Дерик Брассар Райан Спунер Матч ТВ Алеша Пилко Хоккей

Агент Райана Спунера объявил желание хоккеиста перейти в «Авангард».

Канадский нападающий подписал соглашение с «Авангардом» на один сезон.

– Чемпионат начинается через три недели. У клуба новое руководство, многое зависит от старта чемпионата. Играть без первого центра очень тяжело.

Кандидатов было много. Я до последнего ждал Дерика Брассара, но здоровье ему не позволяет начать чемпионат, поэтому остановились на Спунере.

Это проверенный игрок. Его плюсы и минусы все знают. Уверен, что тренер «Авангарда» справится, чтобы его минусы прикрыть.

Думаю, плеймейкера лучше, чем Спунер, на данный момент в лигу привести будет очень тяжело.

«Авангард» принял решение не делать ставку на кота в мешке, а взять проверенного игрока.

– Переговоры быстро прошли?

– Я могу сказать так: у Райана было предложение, которое на 20-25% выше того, что он подписал с »Авангардом».

Он смотрел на ситуацию в целом. В первую очередь то, что он уже играл с Буше. В этой связке ему комфортно.

Важным фактором стала арена в Омске и статус хоккея в городе. К игрокам там относятся как к мегазвездам.

Поэтому Райан хотел этого перехода, и мы быстро договорились, – сказал Алеша Пилко, представитель Райана Спунера.

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9 комментариев

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Ответ Сергей Орлов
Кто в здравом уме мог предложить ему 100 млн? Он в Минске с радостью за 35 играл, ему даже авангард миллионов 20 переплатил)
Магнитка. У них совсем все грустно. Никто не едет. Только дико переплачивать. В Омск тоже неохотно едут. Далеко, холодно. По хорошему лига должна накидывать клубам районный коэффициент к потолку. Тогда клубы будут в равных условиях.
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Кто в здравом уме мог предложить ему 100 млн? Он в Минске с радостью за 35 играл, ему даже авангард миллионов 20 переплатил)
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балабол одним словом.
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Вот «пули льёт»!!! Типичный продажник!
То, что игрок перейти захотел, даже сомнений нет никаких: тут и финансовая составляющая и статус команды, и перспектива (в связке с Ткачёвым и Буше) заработать себе на ещё более жирный контракт.
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Р. Спунер "лидер" прошлого сезона среди нападающих по кол-ву шайб которые пропустила его команда, когда он был на площадке, т.н. показатель "минус" - 61 шайба...
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Ответ Ыжык
Магнитка. У них совсем все грустно. Никто не едет. Только дико переплачивать. В Омск тоже неохотно едут. Далеко, холодно. По хорошему лига должна накидывать клубам районный коэффициент к потолку. Тогда клубы будут в равных условиях.
У Магнитки сокращение бюджета, какие ещё 100 Спунеру, вы в своём уме?)
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Ответ Сергей Орлов
У Магнитки сокращение бюджета, какие ещё 100 Спунеру, вы в своём уме?)
80 лямов Михайлису - это такое сокращение бюджета?
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Ответ Сергей Орлов
У Магнитки сокращение бюджета, какие ещё 100 Спунеру, вы в своём уме?)
Ну да ну да, а 80 михалису или 65 Карпову это типа норма? Где там у ммг сокращение? Платёжка уже на 700 млн забита. И судя по тому что они пытались подписать гераськина, Алистратова все у них впорядке с бюджетом. Будет в районе потолка.
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Ответ jps
Р. Спунер "лидер" прошлого сезона среди нападающих по кол-ву шайб которые пропустила его команда, когда он был на площадке, т.н. показатель "минус" - 61 шайба...
Поэтому ЗП у него ни как у Найта. Лиге минуса у него только в Минске. За авто он в плюсе сезон отыграл. А вообще сезон покажет, как он себя проявит.
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