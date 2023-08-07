Пилко хотел предложить Брассара «Авангарду»: «У Спунера было предложение на 20-25% выше. Фактор – статус хоккея в Омске, отношение к игрокам как к мегазвездам»
Агент Райана Спунера объявил желание хоккеиста перейти в «Авангард».
Канадский нападающий подписал соглашение с «Авангардом» на один сезон.
– Чемпионат начинается через три недели. У клуба новое руководство, многое зависит от старта чемпионата. Играть без первого центра очень тяжело.
Кандидатов было много. Я до последнего ждал Дерика Брассара, но здоровье ему не позволяет начать чемпионат, поэтому остановились на Спунере.
Это проверенный игрок. Его плюсы и минусы все знают. Уверен, что тренер «Авангарда» справится, чтобы его минусы прикрыть.
Думаю, плеймейкера лучше, чем Спунер, на данный момент в лигу привести будет очень тяжело.
«Авангард» принял решение не делать ставку на кота в мешке, а взять проверенного игрока.
– Переговоры быстро прошли?
– Я могу сказать так: у Райана было предложение, которое на 20-25% выше того, что он подписал с »Авангардом».
Он смотрел на ситуацию в целом. В первую очередь то, что он уже играл с Буше. В этой связке ему комфортно.
Важным фактором стала арена в Омске и статус хоккея в городе. К игрокам там относятся как к мегазвездам.
Поэтому Райан хотел этого перехода, и мы быстро договорились, – сказал Алеша Пилко, представитель Райана Спунера.
То, что игрок перейти захотел, даже сомнений нет никаких: тут и финансовая составляющая и статус команды, и перспектива (в связке с Ткачёвым и Буше) заработать себе на ещё более жирный контракт.