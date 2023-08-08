Дубас о восстановлении Генцела: «Надеемся, все пройдет хорошо, но хотим убедиться, что он будет на 100% готов, когда вернется»

Кайл Дубас сообщил, что Джейк Генцел пропустит около пяти матчей.

Нападающий «Питтсбурга» перенес операцию на правом голеностопе 2 августа. Повторное обследование пройдет через 12 недель.

«Прогнозируемое число – около пяти игр. Но это связано с медициной, так что не хочется устанавливать какие-то сроки, потому что мы всегда должны делать то, что правильно для него.

Конечно, мы надеемся, что все пройдет хорошо, но мы хотим убедиться, что он будет на 100% готов, когда вернется», – сказал генеральный менеджер « » .