Дубас о восстановлении Генцела: «Надеемся, все пройдет хорошо, но хотим убедиться, что он будет на 100% готов, когда вернется»

Теги травмы Питтсбург НХЛ Кайл Дубас Джейк Генцел Хоккей

Кайл Дубас сообщил, что Джейк Генцел пропустит около пяти матчей.

Нападающий «Питтсбурга» перенес операцию на правом голеностопе 2 августа. Повторное обследование пройдет через 12 недель. 

«Прогнозируемое число – около пяти игр. Но это связано с медициной, так что не хочется устанавливать какие-то сроки, потому что мы всегда должны делать то, что правильно для него.

Конечно, мы надеемся, что все пройдет хорошо, но мы хотим убедиться, что он будет на 100% готов, когда вернется», – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

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