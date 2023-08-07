Кошечкин, Гарипов, Никулин, Ли, Мозякин, Коварж, Морозов – в смволической сборной партнеров Зарипова. Тренеры – Билялетдинов и Воробьев
Данис Зарипов назвал символическую сборную хоккеистов, с которыми он играл в одной команде.
– Давайте составим символическую сборную Зарипова – выберем пятерку лучших игроков и вратаря, с которыми вы поиграли, а также главного тренера.
– Так-так, надо подумать. Можно двоих вратарей? Кошечкин и Гарипов. Из защитников выберу Никулу [Илью Никулина] и Криса Ли. Среди нападающих будет сложновато, ха-ха. Себя не буду ставить: Мозякин – Коварж – Морозов.
Руководить этой пятеркой будут два тренера – Билялетдинов и Воробьев, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга».
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