Кошечкин, Гарипов, Никулин, Ли, Мозякин, Коварж, Морозов – в смволической сборной партнеров Зарипова. Тренеры – Билялетдинов и Воробьев

Теги Илья Никулин Данис Зарипов Алексей Морозов Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов Сергей Мозякин Василий Кошечкин КХЛ Эмиль Гарипов Крис Ли Якуб Коварж Хоккей

Данис Зарипов назвал символическую сборную хоккеистов, с которыми он играл в одной команде.

– Давайте составим символическую сборную Зарипова – выберем пятерку лучших игроков и вратаря, с которыми вы поиграли, а также главного тренера.

– Так-так, надо подумать. Можно двоих вратарей? Кошечкин и Гарипов. Из защитников выберу Никулу [Илью Никулина] и Криса Ли. Среди нападающих будет сложновато, ха-ха. Себя не буду ставить: МозякинКоваржМорозов.

Руководить этой пятеркой будут два тренера – Билялетдинов и Воробьев, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» и «Металлурга».

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