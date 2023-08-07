Тамбиев о победе «Адмирала» на Sochi Hockey Open: «Большой шаг вперед – это дает веру в то, что мы все делаем правильно. Главное, чтобы приходила философия»
Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» на турнире Sochi Hockey Open.
Дальневосточники обыграли «Сочи» (5:0), выиграв третий матч подряд на турнире.
– Для этого времени года мы провели целостный, качественный матч.
В принципе ровная игра за исключением начала второго периода. Ребята прислушались к нам, старались все выполнять.
Любая победа, тем более в КХЛ, для «Адмирала» идет в копилку. Это дает веру в тренерский штаб, в новых игроков, в то, что мы все делаем правильно.
Любая победа дает позитив, ребята улыбаются в раздевалке. Тем более в таком турнире. Это большой шаг вперед на данном этапе.
– Не рано ли пошли победы?
– Меня это не тревожит. Потому что я знаю, чем мы будем заниматься дальше. Для «Адмирала» – это завоеванный трофей.
Мы команду строим пошагово. Мне главное, чтобы приходила философия через такие победы.
А то, что мы выиграли турнир, – нет, меня это не тревожит, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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