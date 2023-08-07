Тамбиев о победе «Адмирала» на Sochi Hockey Open: «Большой шаг вперед – это дает веру в то, что мы все делаем правильно. Главное, чтобы приходила философия»

Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» на турнире Sochi Hockey Open.

Дальневосточники обыграли « » (5:0), выиграв третий матч подряд на турнире.

– Для этого времени года мы провели целостный, качественный матч.

В принципе ровная игра за исключением начала второго периода. Ребята прислушались к нам, старались все выполнять.

Любая победа, тем более в , для « » идет в копилку. Это дает веру в тренерский штаб, в новых игроков, в то, что мы все делаем правильно.

Любая победа дает позитив, ребята улыбаются в раздевалке. Тем более в таком турнире. Это большой шаг вперед на данном этапе.

– Не рано ли пошли победы?

– Меня это не тревожит. Потому что я знаю, чем мы будем заниматься дальше. Для «Адмирала» – это завоеванный трофей.

Мы команду строим пошагово. Мне главное, чтобы приходила философия через такие победы.

А то, что мы выиграли турнир, – нет, меня это не тревожит, – сказал главный тренер «Адмирала» .