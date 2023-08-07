Тамбиев о победе «Адмирала» на Sochi Hockey Open: «Большой шаг вперед – это дает веру в то, что мы все делаем правильно. Главное, чтобы приходила философия»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Sochi Hockey Open Хоккей

Леонид Тамбиев оценил победу «Адмирала» на турнире Sochi Hockey Open.

Дальневосточники обыграли «Сочи» (5:0), выиграв третий матч подряд на турнире.

– Для этого времени года мы провели целостный, качественный матч.

В принципе ровная игра за исключением начала второго периода. Ребята прислушались к нам, старались все выполнять.

Любая победа, тем более в КХЛ, для «Адмирала» идет в копилку. Это дает веру в тренерский штаб, в новых игроков, в то, что мы все делаем правильно.

Любая победа дает позитив, ребята улыбаются в раздевалке. Тем более в таком турнире. Это большой шаг вперед на данном этапе.

– Не рано ли пошли победы?

– Меня это не тревожит. Потому что я знаю, чем мы будем заниматься дальше. Для «Адмирала» – это завоеванный трофей.

Мы команду строим пошагово. Мне главное, чтобы приходила философия через такие победы.

А то, что мы выиграли турнир, – нет, меня это не тревожит, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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