Тамбиев о решении продлить контракт с «Адмиралом»: «Почему нет? Мне бояться Владивостока?»

Тренер «Адмирала» объяснил, почему решил продлить контракт с клубом из Владивостока.

В прошлом сезоне владивостокская команда дошла до второго раунда плей‑офф КХЛ, где уступила «Ак Барсу» (2-4). В марте специалист продлил контракт с клубом еще на один год.

«Здесь мне дают работать, я занимаюсь хоккеем, я развиваюсь как тренер. Почему нет? Мне бояться Владивостока?

Я уже полтора года отработал, уже третий сезон пойдет. «Адмирал» предложил контракт, мы обговорили детали, и я его подписал», – сказал Леонид Тамбиев.