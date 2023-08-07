Тамбиев о натурализации в КХЛ: «Объясните мне, дураку, зачем сокращать две вакансии, чтобы давать паспорта? С кем ни общаюсь в тренерском цехе – им смешно»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

Леонид Тамбиев не понимает ужесточение лимита в КХЛ на фоне натурализации легионеров.

В межсезонье на российское гражданство подали четыре иностранных хоккеиста: Кэмерон Ли («Амур»), Остап Сафин («Лада»), Брендан Лайпсик (СКА), а также Бреннан Менелл («Динамо»), который российский паспорт уже получил.

– Пусть «Адмирал» натурализует двух легионеров, дав им российские паспорта, – и у вас снова будет пять иностранцев.

– А зачем нужно было сокращать две вакансии, чтобы сейчас давать паспорта? Вы мне, дураку, объясните. Я ничего не понимаю. Ну зачем?

Вот вы смеетесь. Честно говоря, с кем ни общаюсь в тренерском цехе, им тоже смешно. Но ведь это индивидуальное дело каждого.

Я сейчас задал этот вопрос Алексею Ану и Вадиму Аверкину (генеральный директор и спортивный директор «Адмирала» – Sports.ru).

Они будут разговаривать с нашими канадцами.

– Ваш канадский защитник Колби Уильямс уже сказал, что российский паспорт брать не будет.

– Я даже этого не знал.

Я же не могу сказать им в приказном порядке: берите паспорта! Вот видите – не берут. А кто‑то берет, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

3 комментария

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Потому что дебилы принимают подобные решения. Цирк да и только.
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Некоторые товарищи считают наверно это патриотическим решением
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