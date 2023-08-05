Выставка трофеев и инвентаря Овечкина откроется в Красногорске в рамках Кубка Овечкина
Выставка трофеев и инвентаря Александра Овечкина откроется на арене в Красногорске.
В рамках Кубка Овечкина на арене имени Владимира Петрова откроется выставка трофеев, сувениров и личного спортивного инвентаря капитана «Вашингтона». Она пройдет с 7 по 12 августа.
В заключительный день работы выставки состоится финал Кубка Овечкина-2023 среди детско-юношеских команд.
За главный трофей в Красногорске сразятся 12 команд из 8 регионов России.
В турнире примут участие команды мальчиков 2011 года рождения, представляющие хоккейные школы и академии страны.
В рамках финального дня турнира также состоится матч между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров.
За «Легенд» планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Александр Овечкин и другие.
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