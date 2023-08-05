Выставка трофеев и инвентаря Овечкина откроется в Красногорске в рамках Кубка Овечкина

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ игровая форма детский хоккей Хоккей

Выставка трофеев и инвентаря Александра Овечкина откроется на арене в Красногорске.

В рамках Кубка Овечкина на арене имени Владимира Петрова откроется выставка трофеев, сувениров и личного спортивного инвентаря капитана «Вашингтона». Она пройдет с 7 по 12 августа.

В заключительный день работы выставки состоится финал Кубка Овечкина-2023 среди детско-юношеских команд.

За главный трофей в Красногорске сразятся 12 команд из 8 регионов России.

В турнире примут участие команды мальчиков 2011 года рождения, представляющие хоккейные школы и академии страны.

В рамках финального дня турнира также состоится матч между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров.

За «Легенд» планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Александр Овечкин и другие. 

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