Пилко о Пулккинене: «Он будет готов вернуться в КХЛ, если мы получим адекватное предложение. Хотя надо помнить про лимит»

Алеша Пилко сообщил, что форвард Теему Пулккинен может вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

31-летний форвард провел в лиге последние 5 сезонов, поиграв за минское и московское «Динамо», «Локомотив» и « ».

«Если мы получим адекватное предложение, то он будет готов вернуться в КХЛ, я уверен. Он ролевой, специфический игрок.

Способен много забивать. Хотя надо помнить про лимит на легионеров в », – сказал словенский агент.