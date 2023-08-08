Пилко о Пулккинене: «Он будет готов вернуться в КХЛ, если мы получим адекватное предложение. Хотя надо помнить про лимит»
Алеша Пилко сообщил, что форвард Теему Пулккинен может вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ.
31-летний форвард провел в лиге последние 5 сезонов, поиграв за минское и московское «Динамо», «Локомотив» и «Трактор».
«Если мы получим адекватное предложение, то он будет готов вернуться в КХЛ, я уверен. Он ролевой, специфический игрок.
Способен много забивать. Хотя надо помнить про лимит на легионеров в КХЛ», – сказал словенский агент.
1 комментарий