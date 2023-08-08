Пилко о Пулккинене: «Он будет готов вернуться в КХЛ, если мы получим адекватное предложение. Хотя надо помнить про лимит»

Теги Трактор возможные переходы КХЛ Теему Пулккинен лимит на легионеров Р-Спорт Алеша Пилко Хоккей

Алеша Пилко сообщил, что форвард Теему Пулккинен может вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ.

31-летний форвард провел в лиге последние 5 сезонов, поиграв за минское и московское «Динамо», «Локомотив» и «Трактор». 

«Если мы получим адекватное предложение, то он будет готов вернуться в КХЛ, я уверен. Он ролевой, специфический игрок.

Способен много забивать. Хотя надо помнить про лимит на легионеров в КХЛ», – сказал словенский агент. 

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Пилко о Пулкки
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