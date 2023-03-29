Пулккинен покинет «Трактор». Форвард планирует остаться в КХЛ (Metaratings)
Нападающий Теему Пулккинен покинет «Трактор».
Как сообщает Metaratings, стороны не будут продлевать сотрудничество.
Срок контракта игрока истекает 30 апреля.
Финн планирует продолжить играть в Фонбет Чемпионате КХЛ. Ранее он выступал в минском и московском «Динамо», а также играл за «Локомотив».
В минувшем регулярном чемпионате Пулккинен набрал 27 (15+12) очков в 63 играх.
«Трактор» хочет центра и вратаря из Северной Америки, Пулккинена, вероятно, не продлят. Факторы при подписаниях – возраст и габариты
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