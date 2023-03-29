Пулккинен покинет «Трактор». Форвард планирует остаться в КХЛ (Metaratings)

Нападающий Теему Пулккинен покинет «Трактор».

Как сообщает Metaratings, стороны не будут продлевать сотрудничество.

Срок контракта игрока истекает 30 апреля.

Финн планирует продолжить играть в Фонбет Чемпионате . Ранее он выступал в минском и московском «Динамо», а также играл за «Локомотив».

В минувшем регулярном чемпионате Пулккинен набрал 27 (15+12) очков в 63 играх.

«Трактор» хочет центра и вратаря из Северной Америки, Пулккинена, вероятно, не продлят. Факторы при подписаниях – возраст и габариты