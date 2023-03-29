Пулккинен покинет «Трактор». Форвард планирует остаться в КХЛ (Metaratings)

Теги Трактор возможные переходы КХЛ Теему Пулккинен Хоккей

Нападающий Теему Пулккинен покинет «Трактор».

Как сообщает Metaratings, стороны не будут продлевать сотрудничество.

Срок контракта игрока истекает 30 апреля.

Финн планирует продолжить играть в Фонбет Чемпионате КХЛ. Ранее он выступал в минском и московском «Динамо», а также играл за «Локомотив».

В минувшем регулярном чемпионате Пулккинен набрал 27 (15+12) очков в 63 играх.

«Трактор» хочет центра и вратаря из Северной Америки, Пулккинена, вероятно, не продлят. Факторы при подписаниях – возраст и габариты

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12 комментариев

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Анатолий Минин
Ну вот и про... ли чёрный пистолет
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Анатолий Чавыкин
Ответ Вячеслав Гришин
Да пуля в сезоне 21-22 года где он с Бейленом, как шайбу в меньшинстве разыгрывали красота, а в этом сезоне совсем не та игра.
Зачем надо было его на пятак совать,его место было с левого круга шайбы вколачивать,да и Бэйлена убрали из Трактора,тоже не от большого ума.
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Вячеслав Гришин
Ответ Анатолий Чавыкин
От Пули то зачем избавились?
Да пуля в сезоне 21-22 года где он с Бейленом, как шайбу в меньшинстве разыгрывали красота, а в этом сезоне совсем не та игра.
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Bestcapper
Трактор не попал в ПО, возможно финн сам с амбициями отказался подписывать новый контракт, стата приличная, без работы не останется...
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Павел Дубинин
Всех топовых отдаем. И сидим без плей оффа. Будем терпеть. И любить наш клуб.
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Brothers Ruutu
Ответ Кеша
Пулкинен подходит Кудашову под его игру .
Чем игра Анвара координально отличается от игры Кудашова? Почему должен заиграть в ДМ, если последний сезон в Тракторе провёл так себе?
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Анатолий Чавыкин
От Пули то зачем избавились?
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Анна
Просто дураки
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Angryslon
Волков снова дрова на зиму заготавливает. А от креативных игроков избавляется. Видимо это у него комплекс такой к хорошим нападающим. В эпоху его карьеры игрока постоянно полную авоську шайб получал)
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Кеша
Пулкинен подходит Кудашову под его игру .
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Алик1964
Барыс всех берут—
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Dinamik1
Хороший нап пусть в Динамо возвращается.
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