Пашин о проблемах в АХЛ: «Совсем другой там хоккей, кардинально отличается от игры в России. Бывало, по 3 дня подряд играли – большая нагрузка»

Александр Пашин рассказал о выступлении за клуб АХЛ «Чикаго Вулвс» в прошлом сезоне.

20-летний нападающий провел за «волков» 47 матчей и набрал 10 (4+6) очков.

«Каролина», которой принадлежат права на игрока в НХЛ, отдала его в аренду « » на следующий сезон.

– Может, именно на вашу связку с рассчитывала « », когда выбрала тебя на драфте? Почему прошлый сезон в Америке сложился для тебя не лучшим образом?

– Да, нас пробовали ставить вместе – в сборной мы так играли примерно три года, но в Америке как-то не пошло и нас быстро определили по разным звеньям. Почему у меня не получился сезон, наверное, есть много причин.

Совсем другой там хоккей, кардинально отличается от игры в России – хоккей очень быстрый и мобильный, постоянная борьба и единоборства. Конечно, это во многом из-за того, что площадки меньше размером, чем у нас в МХЛ и ВХЛ – постоянный прессинг, активная игра, нужно очень быстро принимать решения на льду. Бывало, что мы играли в АХЛ по три дня подряд, большая нагрузка и нужно постоянно быть в тонусе – да и английский язык я знал не очень хорошо, только ближе к концу сезона начал понимать лучше.

Конечно, мы много общались в команде вместе с и Пономаревым – Петя рассказывал нам об игре в , там высочайший уровень хоккея. В целом, у нашей команды не получился сезон – год назад стали чемпионами, а сейчас даже не вышли в плей-офф (после этого «Чикаго Вулвс» отказались от сотрудничества с «Каролиной» и проведут следующий сезон в статусе независимой команды АХЛ – прим. Sports.ru).

Знаю, что за команду прежде играли Артем Сериков и Джозеф Кин. Я неплохо начал сезон, мне давали шансы, доверяли первые звенья и большинство, но как только пропал результат – то сразу стал получать меньше игрового времени. По словам ребят, Артем попал в такую же ситуацию, как и я. Впрочем, даже если угодил в запас, про тебя не забывают и постоянно продолжают работу на улучшение игры – уверен, что я приобрел хороший и полезный опыт за этот сезон, – сказал Пашин.