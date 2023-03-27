81 матч минимум сыграют в плей-офф КХЛ – лучший результат с 2014 года. Рекорд – 86 игр в 2011 году

В плей-офф сыграют максимальное количество игр с 2014 года.

Лига сообщила о том, что в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина будет сыгран минимум 81 матч – это лучший результат в КХЛ с 2014 года.

Рекордный результат принадлежит розыгрышу Кубка Гагарина-2011, в котором было 86 игр.

и « » проведут седьмой матч в серии второго раунда, после чего победитель этой пары встретится со СКА в финале Западной конференции.

В финале Восточной конференции сыграют « » и « ».