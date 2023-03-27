81 матч минимум сыграют в плей-офф КХЛ – лучший результат с 2014 года. Рекорд – 86 игр в 2011 году

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В плей-офф КХЛ сыграют максимальное количество игр с 2014 года.

Лига сообщила о том, что в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина будет сыгран минимум 81 матч – это лучший результат в КХЛ с 2014 года.

Рекордный результат принадлежит розыгрышу Кубка Гагарина-2011, в котором было 86 игр.

ЦСКА и «Локомотив» проведут седьмой матч в серии второго раунда, после чего победитель этой пары встретится со СКА в финале Западной конференции.

В финале Восточной конференции сыграют «Ак Барс» и «Авангард».

2 комментария

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Эдуард Элверс
Рекорд побьют
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Фёдор Кузнецов
Побьют
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