Овечкин о финале Кубка Гагарина: «У «Ак Барса» все теперь нормально. Но и Сережа Федоров мне не чужой. Болею за красивый хоккей»

Теги Ак Барс ЦСКА Вашингтон Зинэтула Билялетдинов Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин рассказал о том, за кого болеет в финале Кубка Гагарина.

Капитан «Вашингтона» посетил шестой матч финальной серии между ЦСКА и «Ак Барсом» (0:3, 3-3). 

– Александр, когда вы последний раз были на финале Кубка Гагарина?

– Я? Да никогда в жизни! Это мой первый опыт. И я вам скажу, что очень интересная получилась игра со стороны Казани. Очень динамичный, комбинационный хоккей они показали. И это принесло результат. Все теперь нормально у «Ак Барса».

– Вижу, что вы болели за клуб, который тренирует Зинэтула Билялетдинов – ваш учитель по московскому «Динамо».

– Вы все правильно сказали по Зинэтуле Хайдяровичу. Но ведь и Сережа Федоров мне не чужой. Близкий мне человек, мы столько лет вместе в «Вашингтоне» и сборной играли! В финале я болею за красивый хоккей. И он в самом деле получился очень красивым.

– В вашей карьере были седьмые матчи. В субботу в финале Кубка Гагарина тоже будет седьмой. Что это для хоккеиста?

– Пан или пропал. Кому больше повезет, у кого будет больше сил, тот и победит. Битва нервов! Я с интересом посмотрю седьмой матч в субботу, – сказал Овечкин. 

АААААА! 3-3 в финале Кубка Гагарина! «Ак Барс» обыграл ЦСКА его же методами

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