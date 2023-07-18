Егор Яковлев: «У Овечкина каждый сезон очень сильная мотивация, потому что он идет за рекордом. Все следят за ним, болеют за него»
Егор Яковлев считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
– Насколько тяжело вам было играть против Овечкина и Малкина в НХЛ?
– Против Малкина я не играл, к сожалению, а против Овечкина сыграл. Тяжело, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться.
– Чего ждать от Овечкина, Малкина и их команд в следующем сезоне?
– Каждый сезон у Овечкина очень сильная мотивация, потому что он идет за рекордом. Все следят за ним, болеют за него. Он хорошо готовится к каждому сезону и за счет этого команда тоже мотивируется. Она будет максимально помогать Овечкину и за счет этого сама будет лучше.
«Питтсбург» – не знаю. Наверное, надо принимать решение и больше идти в сторону перестройки. Добавить больше молодежи и идти вперед.
– Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам?
– Думаю, да – Овечкин сможет, и это вопрос времени. Будем все болеть за него, чтобы это случилось как можно раньше, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
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