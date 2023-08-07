Александр Свитов: «Нравится быть тренером. Объясняю ребятам, что главное в своей зоне не проиграть вчистую шайбу и чтобы крайние нападающие помогали в подборах»

Александр Свитов рассказал о своей работе помощником главного тренера «Авангарда».

«Я объясняю ребятам, что главное в своей зоне не проиграть вчистую шайбу и чтобы крайние нападающие помогали в подборах. Это, наверное, самое главное правило для центрального нападающего. Не всегда у тебя получится выиграть ее вчистую, но нужно делать так, чтобы шайба не досталась сопернику легко.

Мне нравится быть тренером. Я наигрался уже в хоккей. Даже когда завершил карьеру, ездил с ребятами на любительские турниры. Два года покатался, но все равно колени болят от нагрузки, у меня были операции и на плечах, и на коленях. Уже все равно так, как раньше, не побегаешь.

Удовольствие – да! Раз в месяц можно выйти покататься и побалдеть с ребятами», – сказал в эфире программы «Наши люди» на телеканале «Продвижение».