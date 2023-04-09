Тренер «Авангарда» Свитов ходил на трибуну забрать у болельщика вылетевшую шайбу, но тот не отдал ее
У тренера «Авангарда» Александра Свитова произошел конфликт с болельщиками «Ак Барса»
В конце первого периода 5-го матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» шайба улетела за пределы площадки.
Ее захотели вернуть на лед несколько представителей «Авангарда», в числе которых был тренер омской команды Александр Свитов.
Как пишет «Бизнес Online», они пытались забрать шайбу у сотрудника МЧС и вернуть ее на лед. Но болельщик не отдал шайбу Свитову, которого в итоге закидали светящимися браслетами.
Свитов несколько раз пытался прорваться на трибуны, но его останавливали представили «Авангарда». Затем бывший хоккеист отправился в раздевалку команды.
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