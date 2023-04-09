Тренер «Авангарда» Свитов ходил на трибуну забрать у болельщика вылетевшую шайбу, но тот не отдал ее

Теги Ак Барс Авангард болельщики Александр Свитов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

У тренера «Авангарда» Александра Свитова произошел конфликт с болельщиками «Ак Барса»

В конце первого периода 5-го матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» шайба улетела за пределы площадки. 

Ее захотели вернуть на лед несколько представителей «Авангарда», в числе которых был тренер омской команды Александр Свитов.

Как пишет «Бизнес Online», они пытались забрать шайбу у сотрудника МЧС и вернуть ее на лед. Но болельщик не отдал шайбу Свитову, которого в итоге закидали светящимися браслетами.

Свитов несколько раз пытался прорваться на трибуны, но его останавливали представили «Авангарда». Затем бывший хоккеист отправился в раздевалку команды. 

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23 комментария

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мик джагер
Ответ Александр Булыга
Ты вообще кто?????
Коммунист.
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Александр Булыга
Ответ мик джагер
Мало выпил,....а то бы прорвался....
Чучело!!!!
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Александр Булыга
Ответ мик джагер
Мало выпил,....а то бы прорвался....
Ты вообще кто?????
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Angelgirl
Ну надо было вместе с болельщиком забрать!
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татарин Казанский
Свитов виноват, шайбу не смог отобрать 😁😁
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татарин Казанский
Кто там мне не верил, что вы не пройдёте Омичи. Игорёк Климов ты заскринил? 👍👍👍😁
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татарин Казанский
С победой родной Ак Барс💪💪
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Дина Мусина
Ответ 78gid5b6q2
Это не дичь , просто хоккеисты очень суеверны
И вроде все взрослые люди )
+2
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MaksIsaevv
Столько далёких от хоккея людей на ветке ...
+1
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shickana
Ответ gans.gans.73
Насколько я знаю в НХЛ такой практики нету...наоборот шайбы вылетевшие дарят болельщику в которого она прилетела....
Здесь НХЛ только по ночам играет, возможно там никто шайбы не забирает, ибо некому)
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Radik_2.0
хоспаде, на полном серьёзе из-за какого то поверья полезть к болельщику за шайбой. штош, в случае неудачи у Свитова уже будет виноватый))
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78gid5b6q2
Это не дичь , просто хоккеисты очень суеверны
+6
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gans.gans.73
Ответ shickana
Есть дебильное поверье, что надо выбросить шайбу обратно на площадку, иначе проиграешь. В Новосибирске так, если только кто-то замешкался, сразу дикий вой)
Насколько я знаю в НХЛ такой практики нету...наоборот шайбы вылетевшие дарят болельщику в которого она прилетела....
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artpal
Я правильно понимаю, что это было еще в тот момент, когда Авангард вел в счете? Просто есть примета, что если твоя команда проигрывает, то лучше забрать шайбу себе и наоборот
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heivani
Бывает,..но в таких случаях представители команд отдают болельщику другую шайбу в качестве сувенира,а с чипом забирают.Думаю,кто бывает на хоккее неоднократно это наблюдали .
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Ринат Халиков
Свиток красавчик, Радулова и Воронкова нужно поставить на место ведут себя как псы
+1
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shickana
Ответ gans.gans.73
а в чем смысл данного действа...? у Авангарда мало шайб?
Есть дебильное поверье, что надо выбросить шайбу обратно на площадку, иначе проиграешь. В Новосибирске так, если только кто-то замешкался, сразу дикий вой)
+6
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ARAMIS777
Сеня,...дичь!
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gans.gans.73
а в чем смысл данного действа...? у Авангарда мало шайб?
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Фарит Хайруллин
Акбарс газу надышался
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Hitgoe Himgob
Колхоз
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Ilovethisgame77
Дичь….
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мик джагер
Мало выпил,....а то бы прорвался....
+16
-2
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