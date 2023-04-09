Тренер «Авангарда» Свитов ходил на трибуну забрать у болельщика вылетевшую шайбу, но тот не отдал ее

У тренера «Авангарда» Александра Свитова произошел конфликт с болельщиками «Ак Барса»

В конце первого периода 5-го матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между « » и « » шайба улетела за пределы площадки.

Ее захотели вернуть на лед несколько представителей «Авангарда», в числе которых был тренер омской команды .

Как пишет «Бизнес Online», они пытались забрать шайбу у сотрудника МЧС и вернуть ее на лед. Но болельщик не отдал шайбу Свитову, которого в итоге закидали светящимися браслетами.

Свитов несколько раз пытался прорваться на трибуны, но его останавливали представили «Авангарда». Затем бывший хоккеист отправился в раздевалку команды.