«Авангард» и главный тренер Кравец продлили контракт на год. В штаб вошли Свитов, Сайфуллин, Звягин и Макрицкий

«Авангард» и главный тренер Михаил Кравец продлили контракт на год.

59-летний специалист возглавил омский клуб по ходу минувшего сезона и дошел с ним до финала Восточной конференции.

Таким образом, « » полностью сформировал тренерский штаб на сезон-2023/24. В него вошли:

, главный тренер – контракт на 1 год;

, тренер – контракт на 2 года;

Рамиль Сайфуллин, тренер – контракт на 1 год;

, тренер вратарей – контракт на 2 года;

Вячеслав Макрицкий, тренер по физической подготовке – контракт на 1 год;

Олег Новицкий, тренер-видеооператор – контракт на 1 год;

Илья Устымчук, ассистент тренера-видеооператора – контракт на 2 года.

Тренеры Вячеслав Уваев и Брэндон Бови покинули команду.