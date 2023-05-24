«Авангард» и главный тренер Кравец продлили контракт на год. В штаб вошли Свитов, Сайфуллин, Звягин и Макрицкий

Теги Авангард Сергей Звягин Александр Свитов КХЛ Александр Макрицкий Вячеслав Уваев Михаил Кравец Рамиль Сайфуллин Брэндон Бови Хоккей

«Авангард» и главный тренер Михаил Кравец продлили контракт на год.

59-летний специалист возглавил омский клуб по ходу минувшего сезона и дошел с ним до финала Восточной конференции. 

Таким образом, «Авангард» полностью сформировал тренерский штаб на сезон-2023/24. В него вошли:

Михаил Кравец, главный тренер – контракт на 1 год;

Александр Свитов, тренер – контракт на 2 года;

Рамиль Сайфуллин, тренер – контракт на 1 год;

Сергей Звягин, тренер вратарей – контракт на 2 года;

Вячеслав Макрицкий, тренер по физической подготовке – контракт на 1 год;

Олег Новицкий, тренер-видеооператор – контракт на 1 год;

Илья Устымчук, ассистент тренера-видеооператора – контракт на 2 года.

Тренеры Вячеслав Уваев и Брэндон Бови покинули команду. 

12 комментариев

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Антон Фёдоров
Интересно, как Свитов будет строить большинство?! Главное, чтобы не испортил. Выбирал помощников явно не главный тренер, как пойдёт не совсем понятно. Единственное к кому нет вопросов, так это тренеру вратарей.
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Артём Галаев
Спасибо за сезон
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арегон
Ответ Антон Фёдоров
Интересно, как Свитов будет строить большинство?! Главное, чтобы не испортил. Выбирал помощников явно не главный тренер, как пойдёт не совсем понятно. Единственное к кому нет вопросов, так это тренеру вратарей.
Свитов если что у генерального менеджера совет спросит😁
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Crenk
Правильное решение
Кравец заслужил этот шанс
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Ыжык
Ну если объективно прикинуть все нюансы, то наверное это лучший вариант. Надеюсь косяки Кравца были из за неопытности и он способен учиться и анализировать. Больше напрягает состав уровня борьбы за по.
Свитова бы погнать поганой метлой в сторону Уфы.
+2
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ottomann
Видимо ни с кем не договорились
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ottomann
Желающих ехать в Омск не нашлось )))
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Booligan
В октябре уволят
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alter Kauz
Судя по всему в следующем сезоне попасть в плей-офф для Авангарда будет успехом.
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арегон
Ответ Артём Галаев
Спасибо за сезон
Пожалуйста
0
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Антон Фёдоров
Ответ арегон
Свитов если что у генерального менеджера совет спросит😁
Видимо
0
0
0
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marshal .masha
Ответ Ыжык
Ну если объективно прикинуть все нюансы, то наверное это лучший вариант. Надеюсь косяки Кравца были из за неопытности и он способен учиться и анализировать. Больше напрягает состав уровня борьбы за по. Свитова бы погнать поганой метлой в сторону Уфы.
Комментарий удален пользователем
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Ыжык
Ответ marshal .masha
Комментарий удален пользователем
Предаст он Авангард при любом удобном случае. Он так уже ни раз делал
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