«Авангард» и главный тренер Кравец продлили контракт на год. В штаб вошли Свитов, Сайфуллин, Звягин и Макрицкий
«Авангард» и главный тренер Михаил Кравец продлили контракт на год.
59-летний специалист возглавил омский клуб по ходу минувшего сезона и дошел с ним до финала Восточной конференции.
Таким образом, «Авангард» полностью сформировал тренерский штаб на сезон-2023/24. В него вошли:
Михаил Кравец, главный тренер – контракт на 1 год;
Александр Свитов, тренер – контракт на 2 года;
Рамиль Сайфуллин, тренер – контракт на 1 год;
Сергей Звягин, тренер вратарей – контракт на 2 года;
Вячеслав Макрицкий, тренер по физической подготовке – контракт на 1 год;
Олег Новицкий, тренер-видеооператор – контракт на 1 год;
Илья Устымчук, ассистент тренера-видеооператора – контракт на 2 года.
Тренеры Вячеслав Уваев и Брэндон Бови покинули команду.
Кравец заслужил этот шанс
Свитова бы погнать поганой метлой в сторону Уфы.