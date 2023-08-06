Гендиректор «Лады» про 3:2 с «Ак Барсом»: «Не могу сказать, что доволен игрой»

Теги Ак Барс Лада контрольные матчи Александр Чеботарев КХЛ Хоккей

Гендиректор «Лады» подвел итоги контрольного матча с «Ак Барсом» (3:2).

«Я не могу сказать, что доволен игрой. Конечно же, ребят и болельщиков поздравляю, потому что победа есть победа. «Ак Барс» – команда очень серьезная. Эта игра показала определенные минусы, над которым придется поработать тренерскому штабу.

Я думаю, они все их знают, и один из этих минусов – это необязательные удаления. В то же время это тоже практика работы команды при игре в меньшинстве. Ребята очень хорошо и грамотно убивали время», – сказал Александр Чеботарев.

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