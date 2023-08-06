Гендиректор «Лады» о задаче на сезон: «Попадание плей-офф. Мы готовы к КХЛ, арена тоже»

Гендиректор «Лады» заявил, что перед командой стоит задача выйти в плей-офф.

«Насколько готовы к КХЛ? Мы готовы. Что касается арены, то она тоже готова. За исключением куба, который будет монтироваться, когда мы уедем на турнир в Челябинск.

Чтобы дать коллегам время разобраться с этим и не прерывать тренировочный процесс, мы выезжаем на неделю пораньше в Челябинск. К нашему возвращению, надеюсь, все будет сделано.

А так, лед залит шикарно, борта классные, все красиво. Мы ждем комиссию КХЛ, она вынесет окончательный вердикт, но все, что было запланировано, мы реализовываем. Задача на сезон? Попадание в плей-офф», – сказал Александр Чеботарев.