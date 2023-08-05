Директор «Лады» о поиске защитника: «Работа ведется. Многие команды, как и мы, хотят иностранца с правым хватом, поэтому ждем»

Теги Ак Барс Лада контрольные матчи Рафик Якубов КХЛ Скотт Космачак Хоккей

Спортивный директор «Лады» высказался после победы над «Ак Барсом» (3:2) в контрольном матче.

– Не понравились первые десять минут. Ребята как-то робко выглядели, испуганно, но потом вошли в игру. Да, получили быстрый гол, но не испугались, начали играть в свой хоккей.

– Кого выделите?

– Да все сыграли хорошо. Видно было поначалу, что Трушков нервничал, пропустив два гола, но потом поймал игру. А так, ребята – молодцы, сыграли по заданию, что самое главное. Приятная победа.

– Удивлены ей?

– Ну, конечно, потому что такую команду обыграть дорогого стоит. Все-таки Казань – фаворит чемпионата.

– Главный фаворит?

– Ну, нет, есть московское «Динамо», СКА, ЦСКА, «Локомотив». Но что касается Востока, то это Казань, хотя бы если брать по именам.

– Когда ждете приезда иностранцев?

Космачака и Джозефса ждем к нашему домашнему турниру Кубку Лады, который начнется 11 августа. Пока не могу сказать, сыграют ли они сразу. Надеюсь, что уж на турнире в Челябинске они дебютируют.

– Ищете защитника?

– Работа ведется, многие команды хотят, как и мы, иностранца с правым хватом, поэтому ждем. Но мы не первые в очереди за ним, сто процентов (смеется).

– А что насчет россиян?

– Каждый день ведется работа по усилению. И ищем, и ждем, – сказал Рафик Якубов.

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