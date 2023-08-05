Галиев о 2:3 от «Лады»: «Они были вдвое быстрее нас. У «Ак Барса» впереди много работы, нужно больше желания»
Станислав Галиев высказался после контрольного матча с «Ладой» (2:3).
«Ак Барс» провел игру в поддержку вратаря академии клуба Саввы Скотникова, восстанавливающегося в больнице после разрыва аневризмы аорты.
– Всегда неприятно проигрывать. Особенно, когда первая игра при своих болельщиках.
Хороший матч, я не знаю, с чем связано поражение. Мы пропустили свои голы, а забить не смогли. Еще много работы впереди.
Мы посвящаем этот матч Савве [Скотникову]. Все ребята, весь хоккейный мир и вся хоккейная семья – с ним. Дай Бог ему здоровья, скорейшего восстановления и выхода на лед.
– Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] сказал, что сегодня скорости у «Лады» были выше. Почему так получилось, на ваш взгляд?
– Нельзя списывать со счетов «Ладу», они были вдвое быстрее нас. Мы играли вчера, долго добирались обратно на автобусе. Тяжело сказать.
У нас впереди много работы, нужно больше желания. Нам надо работать и трудиться. С двумя голами тяжело победить.
– Расскажите про свой гол. Нечасто в хоккее удается забить в ближний угол. Вы увидели, что вратарь сел?
– Передо мной был игрок и закрывал дальнюю штангу. Ударил в ближний вратарский и попал, – сказал нападающий «Ак Барса».
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