Галиев о 2:3 от «Лады»: «Они были вдвое быстрее нас. У «Ак Барса» впереди много работы, нужно больше желания»

Станислав Галиев высказался после контрольного матча с «Ладой» (2:3).

«Ак Барс» провел игру в поддержку вратаря академии клуба Саввы Скотникова, восстанавливающегося в больнице после разрыва аневризмы аорты.

– Всегда неприятно проигрывать. Особенно, когда первая игра при своих болельщиках.

Хороший матч, я не знаю, с чем связано поражение. Мы пропустили свои голы, а забить не смогли. Еще много работы впереди.

Мы посвящаем этот матч Савве [Скотникову]. Все ребята, весь хоккейный мир и вся хоккейная семья – с ним. Дай Бог ему здоровья, скорейшего восстановления и выхода на лед.

– Зинэтула Хайдярович [ ] сказал, что сегодня скорости у «Лады» были выше. Почему так получилось, на ваш взгляд?

– Нельзя списывать со счетов «Ладу», они были вдвое быстрее нас. Мы играли вчера, долго добирались обратно на автобусе. Тяжело сказать.

У нас впереди много работы, нужно больше желания. Нам надо работать и трудиться. С двумя голами тяжело победить.

– Расскажите про свой гол. Нечасто в хоккее удается забить в ближний угол. Вы увидели, что вратарь сел?

– Передо мной был игрок и закрывал дальнюю штангу. Ударил в ближний вратарский и попал, – сказал нападающий « ».