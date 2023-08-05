Галиев о 2:3 от «Лады»: «Они были вдвое быстрее нас. У «Ак Барса» впереди много работы, нужно больше желания»

Теги Ак Барс Лада контрольные матчи Зинэтула Билялетдинов КХЛ Станислав Галиев Хоккей

Станислав Галиев высказался после контрольного матча с «Ладой» (2:3).

«Ак Барс» провел игру в поддержку вратаря академии клуба Саввы Скотникова, восстанавливающегося в больнице после разрыва аневризмы аорты.

– Всегда неприятно проигрывать. Особенно, когда первая игра при своих болельщиках.

Хороший матч, я не знаю, с чем связано поражение. Мы пропустили свои голы, а забить не смогли. Еще много работы впереди.

Мы посвящаем этот матч Савве [Скотникову]. Все ребята, весь хоккейный мир и вся хоккейная семья – с ним. Дай Бог ему здоровья, скорейшего восстановления и выхода на лед.

– Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] сказал, что сегодня скорости у «Лады» были выше. Почему так получилось, на ваш взгляд?

– Нельзя списывать со счетов «Ладу», они были вдвое быстрее нас. Мы играли вчера, долго добирались обратно на автобусе. Тяжело сказать.

У нас впереди много работы, нужно больше желания. Нам надо работать и трудиться. С двумя голами тяжело победить.

– Расскажите про свой гол. Нечасто в хоккее удается забить в ближний угол. Вы увидели, что вратарь сел?

– Передо мной был игрок и закрывал дальнюю штангу. Ударил в ближний вратарский и попал, – сказал нападающий «Ак Барса».

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