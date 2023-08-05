Браташ о том, почему Шумаков не играл против «Ак Барса»: «Есть определенные беспокойства по здоровью. Дали ему отдохнуть»

Олег Браташ высказался после победы над «Ак Барсом» (3:2) в контрольном матче.

– Ребята сейчас стараются завоевать, занять свое место в команде.

– «Лада» одержала волевую победу, довольны характером ребят?

– У нас молодая команда, много молодых ребят. То, что смогли отыграться – положительный момент.

– Сегодня в составе не было Сергея Шумакова, в чем причина?

– Ему дали отдохнуть, есть определенные беспокойства по здоровью. Решили не брать его в эту поездку, чтобы он восстановился и был готов к домашнему турниру.

– В «Ладе» на пробном контракте выступает Радель Фазлеев, довольны его работой на предсезонке?

– Я доволен всеми ребятами. Все работают, все мотивированы. Перед нами стоит задача определиться с составом к сезону. Радель – один из кандидатов, – сказал главный тренер «Лады» Браташ.