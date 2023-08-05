Браташ о том, почему Шумаков не играл против «Ак Барса»: «Есть определенные беспокойства по здоровью. Дали ему отдохнуть»

Теги Ак Барс Лада травмы контрольные матчи Олег Браташ КХЛ Сергей Шумаков Радель Фазлеев Хоккей

Олег Браташ высказался после победы над «Ак Барсом» (3:2) в контрольном матче.

– Ребята сейчас стараются завоевать, занять свое место в команде.

– «Лада» одержала волевую победу, довольны характером ребят?

– У нас молодая команда, много молодых ребят. То, что смогли отыграться – положительный момент.

– Сегодня в составе не было Сергея Шумакова, в чем причина?

– Ему дали отдохнуть, есть определенные беспокойства по здоровью. Решили не брать его в эту поездку, чтобы он восстановился и был готов к домашнему турниру.

– В «Ладе» на пробном контракте выступает Радель Фазлеев, довольны его работой на предсезонке?

– Я доволен всеми ребятами. Все работают, все мотивированы. Перед нами стоит задача определиться с составом к сезону. Радель – один из кандидатов, – сказал главный тренер «Лады» Браташ.

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1 комментарий

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зачем обозначать что Олег был поддатый
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