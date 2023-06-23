Разрыв аневризмы головного мозга произошел у вратаря академии «Ак Барса» Скотникова. Его госпитализировали

Теги Ак Барс КХЛ детский хоккей Всеволод Скотников Здоровье Хоккей

Вратарь академии «Ак Барса» был госпитализирован из-за разрыва аневризмы головного мозга.

«19 июня в Казани произошел несчастный случай с хоккеистом детско-юношеской спортивной школы «Ак Барс» 2006 года рождения Саввой Скотниковым.

Наш воспитанник потерял сознание во время тренировки на частных сборах. Оперативно прибывшая на место бригада скорой помощи доставила игрока в больницу. После всех необходимых тестов у хоккеиста был диагностирован разрыв врожденной аневризмы головного мозга.

В настоящий момент Савва прооперирован и находится под наблюдением врачей. За жизнь хоккеиста борются лучшие специалисты страны.

Хоккейный клуб «Ак Барс» держит ситуацию под контролем и оказывает всестороннюю помощь хоккеисту и его семье.

Просим СМИ проявить понимание к ситуации и не беспокоить родственников игрока в этот трудный момент. Академия хоккея «Ак Барс» сообщит об изменениях в состоянии хоккеиста, но до этого момента воздержится от любых комментариев». – говорится в сообщении академии.

Старший брат 16-летнего Саввы – вратарь ЦСКА Всеволод Скотников, ставший обладателем Кубка Гагарина в минувшем сезоне, отмечает «Р-Спорт».

1 комментарий

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Кеша
Держись парень ! Ты совсем еще юный . Выдержишь! Будем всем болельщицким цехом сжимать за тебя кулаки ! Что за напасть такая сегодня! Храни вас Бог молодежь !
+3
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