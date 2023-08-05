Билялетдинов о 2:3 от «Лады»: «Соперник выявил недостатки «Ак Барса», над которыми нужно просто работать.У них было преимущество в скорости»

Теги Ак Барс Лада контрольные матчи Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Тимур Билялов Кирилл Адамчук Даниил Журавлев Максим Быков Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги контрольного матча против «Лады» (2:3).

– Соперник здорово сыграл против нас, выявил наши недостатки, над которыми нужно просто работать. Конечно, у них было преимущество в скорости, я примерно догадываюсь, отчего это. Но на это не ссылаюсь, потому что это просто наши вопросы, которые нужно решать.

– Тимур Билялов не играл в обоих контрольных матчах. Почему приняли такое решение?

– Возникли некоторые вопросы, мы решили сохранить его, дать возможность подготовиться к домашнему турниру.

– Почему именно Александра Радулова решили оставить в запасе сегодня?

– Он вчера много играл и хорошо играл, а нам и молодым нужно было дать возможность поиграть. Вообще не жалею об этом решении – и ребят посмотрел, и им дал время, чтобы они почувствовали игру.

– Максим Быков здорово его заменил в первом звене.

– Макс мне нравится. Пока еще рано что-то говорить, конечно, но парень интересный. Будем надеяться, что он завоюет место в составе и будет показывать хороший хоккей. Это дело времени, если он будет работать и терпеливо трудиться.

– Вы сказали, что проигрывали в скорости сегодня, но если ли вопросы к обороне? Кирилл Адамчук, например.

– Удаления?

– Удаления, и Даниил Журавлев не выдавливал игрока с пятака в третьей шайбе.

– Это в меньшинстве было, ему не нужно было выдавливать никого с пятака, он позицию крайнего занимал.

– То есть вопросов к обороне не было?

– Почему? Есть вопросы. Но я же говорю – мы изначально проигрывали в скорости, потому возникали моменты. Просто не успевали и все, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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3 комментария

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Ответ Волк16
пидарасы конечно! мне лично экспресс из 10 обломали
Поздралыяю с баном, лудик
+1
-1
0
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