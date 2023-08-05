Билялетдинов о 2:3 от «Лады»: «Соперник выявил недостатки «Ак Барса», над которыми нужно просто работать.У них было преимущество в скорости»

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги контрольного матча против «Лады» (2:3).

– Соперник здорово сыграл против нас, выявил наши недостатки, над которыми нужно просто работать. Конечно, у них было преимущество в скорости, я примерно догадываюсь, отчего это. Но на это не ссылаюсь, потому что это просто наши вопросы, которые нужно решать.

– не играл в обоих контрольных матчах. Почему приняли такое решение?

– Возникли некоторые вопросы, мы решили сохранить его, дать возможность подготовиться к домашнему турниру.

– Почему именно решили оставить в запасе сегодня?

– Он вчера много играл и хорошо играл, а нам и молодым нужно было дать возможность поиграть. Вообще не жалею об этом решении – и ребят посмотрел, и им дал время, чтобы они почувствовали игру.

– Максим Быков здорово его заменил в первом звене.

– Макс мне нравится. Пока еще рано что-то говорить, конечно, но парень интересный. Будем надеяться, что он завоюет место в составе и будет показывать хороший хоккей. Это дело времени, если он будет работать и терпеливо трудиться.

– Вы сказали, что проигрывали в скорости сегодня, но если ли вопросы к обороне? , например.

– Удаления?

– Удаления, и не выдавливал игрока с пятака в третьей шайбе.

– Это в меньшинстве было, ему не нужно было выдавливать никого с пятака, он позицию крайнего занимал.

– То есть вопросов к обороне не было?

– Почему? Есть вопросы. Но я же говорю – мы изначально проигрывали в скорости, потому возникали моменты. Просто не успевали и все, – сказал главный тренер « » Билялетдинов.