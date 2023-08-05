Роман Ротенберг: «Надо сделать так, чтобы молодые хоккеисты играли, а не лежали в больнице. Я ко всем обращаюсь. Надо думать, как убирать грязь из хоккея»

Роман Ротенберг отметил, что из хоккея надо убирать грязь.

Главный тренер СКА высказался после поражения в матче против « » (1:5).

«Отличная игра, отличный соперник. Для нас лучшая тренировка – это игра. Наши молодые ребята проявляют характер, бьются. Мы продолжаем работу, будем сильнее к следующей игре.

У «Авангарда» тоже были молодые игроки, которых особо никто не знал? Давайте сравнивать конкретно по фамилиям, сколько хоккеистов 2004, 2005 годов рождения. Плюс у нас играл , пропустивший весь прошлый сезон.

Кстати, молодой защитник Ремезовский получил сегодня серьезную травму. Нам надо сделать всем так, чтобы молодые игроки играли, а не лежали в больнице. Я ко всем обращаюсь. Говорят, у нас новые правила, но нам надо думать, как убирать грязь из хоккея», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.