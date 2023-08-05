Роман Ротенберг: «Надо сделать так, чтобы молодые хоккеисты играли, а не лежали в больнице. Я ко всем обращаюсь. Надо думать, как убирать грязь из хоккея»

Теги Авангард СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг правила Sochi Hockey Open Чемпионат.com Кирилл Танков Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что из хоккея надо убирать грязь.

Главный тренер СКА высказался после поражения в матче Sochi Hockey Open против «Авангарда» (1:5).

«Отличная игра, отличный соперник. Для нас лучшая тренировка – это игра. Наши молодые ребята проявляют характер, бьются. Мы продолжаем работу, будем сильнее к следующей игре.

У «Авангарда» тоже были молодые игроки, которых особо никто не знал? Давайте сравнивать конкретно по фамилиям, сколько хоккеистов 2004, 2005 годов рождения. Плюс у нас играл Танков, пропустивший весь прошлый сезон.

Кстати, молодой защитник Ремезовский получил сегодня серьезную травму. Нам надо сделать всем так, чтобы молодые игроки играли, а не лежали в больнице. Я ко всем обращаюсь. Говорят, у нас новые правила, но нам надо думать, как убирать грязь из хоккея», – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Нужно убирать грязь из хоккея"
Самокритично, Роман, самокритично.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Что нужно знать о Йозе и грязи в хоккее. Он наотмашь ударил соперника клюшкой по спине. Пусть рассуждает дальше
И это старший тренер сборной, если что
Рассуждает про честность и уважение
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну очень жестко вротенберг о себе высказался, не бережет он себя совсем
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Впервую очередь нужно начинать с себя , чудо тренер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хочет сделать балет из хоккея . В его понимании , что такие игроки как он сам лично должны от своих ворот до чужих прокатываться и бросать . Я еще раз повторяю именно в его понимании так .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий