Ротенберг о глубине состава СКА: «14 игроков ждут на трибунах, еще 8 хоккеистов – в сборной. Хорошая ситуация»

Роман Ротенберг сказал, что в запасе СКА находятся еще 14 хоккеистов.

СКА проиграл «Адмиралу» (2:3 ОТ) в матче Sochi Hockey Open.

На турнире также участвует сборная России до 23 лет, в составе которой также играют хоккеисты системы петербуржцев.

– Сегодня на трибунах была большая группа хоккеистов СКА, которые не попали в состав. Значит ли такой широкий ростер, что в следующих матчах будут большие перестановки?

– Я уже говорил, что ребята, которые сейчас проходят цикл подготовки на «земле», не будут играть на этом турнире.

Они готовятся к сборам в горах и сыграют только на турнире Пучкова. Это 14 человек – наш костяк.

Мы идем по плану, даем всем шанс, смотрим, как ребята играют. Конкуренция – двигатель прогресса. У нас еще восемь игроков в сборной России плюс 14, которые ждут на трибунах и работают по своему плану.

Хорошая ситуация, можем всех проверить. Но нельзя перегрузить ребят играми.

Они только закончили прошлый сезон, многие провели по 104 матча. Те, кто столько не сыграл, – проводят этот турнир.

Все честно, справедливо и по спортивному принципу. Не хотим, чтобы до сезона наши хоккеисты сыграли огромное количеством матчей.

У нас все начинается 2 сентября матчем против московского «Динамо». До этого готовимся по нарастающей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА пробил потолок зарплат: в составе 46 хоккеистов на 1,3 миллиарда. При этом клуб не выглядит явным фаворитом