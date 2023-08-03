Ротенберг о глубине состава СКА: «14 игроков ждут на трибунах, еще 8 хоккеистов – в сборной. Хорошая ситуация»
Роман Ротенберг сказал, что в запасе СКА находятся еще 14 хоккеистов.
СКА проиграл «Адмиралу» (2:3 ОТ) в матче Sochi Hockey Open.
На турнире также участвует сборная России до 23 лет, в составе которой также играют хоккеисты системы петербуржцев.
– Сегодня на трибунах была большая группа хоккеистов СКА, которые не попали в состав. Значит ли такой широкий ростер, что в следующих матчах будут большие перестановки?
– Я уже говорил, что ребята, которые сейчас проходят цикл подготовки на «земле», не будут играть на этом турнире.
Они готовятся к сборам в горах и сыграют только на турнире Пучкова. Это 14 человек – наш костяк.
Мы идем по плану, даем всем шанс, смотрим, как ребята играют. Конкуренция – двигатель прогресса. У нас еще восемь игроков в сборной России плюс 14, которые ждут на трибунах и работают по своему плану.
Хорошая ситуация, можем всех проверить. Но нельзя перегрузить ребят играми.
Они только закончили прошлый сезон, многие провели по 104 матча. Те, кто столько не сыграл, – проводят этот турнир.
Все честно, справедливо и по спортивному принципу. Не хотим, чтобы до сезона наши хоккеисты сыграли огромное количеством матчей.
У нас все начинается 2 сентября матчем против московского «Динамо». До этого готовимся по нарастающей, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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