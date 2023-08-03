Ротенберг о матче с «Адмиралом»: «Мичков сыграл не по системе во втором голе, неправильно. Их потенциал с Демидовым виден невооруженным глазом»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Адмирал Sochi Hockey Open Чемпионат.com Матвей Мичков Иван Демидов Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Матвей Мичков сыграл не по системе СКА.

СКА, ведя 2:0, уступил» Адмиралу» (2:3 ОТ) в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Мичков и Демидов – совершенно разные игроки. По возрасту Иван младше. То, что он в 17 лет такую игру показывает, о многом говорит. Не будем давать авансы, будем работать с ними.

Но потенциал этих ребят виден невооруженным глазом. Но есть что улучшить. Во второй шайбе Матвей сыграл неправильно, не по нашей системе», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

3 комментария

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Может у Мичкова и получилось забросить, потому что не по системе сыграл.
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Роман , а в спорте побеждают и запоминаются те спортсмены , которые играют не по лекалам ,не по системам !
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Эх Рая Рая.., дом сгорел, а ты живая!!?))) Всё про свою систему)) Текучка кадров, она называется))
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