Ротенберг о матче с «Адмиралом»: «Мичков сыграл не по системе во втором голе, неправильно. Их потенциал с Демидовым виден невооруженным глазом»

Роман Ротенберг заявил, что Матвей Мичков сыграл не по системе СКА.

СКА, ведя 2:0, уступил» Адмиралу» (2:3 ОТ) в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Мичков и Демидов – совершенно разные игроки. По возрасту Иван младше. То, что он в 17 лет такую игру показывает, о многом говорит. Не будем давать авансы, будем работать с ними.

Но потенциал этих ребят виден невооруженным глазом. Но есть что улучшить. Во второй шайбе Матвей сыграл неправильно, не по нашей системе», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.