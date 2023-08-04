Буше присоединился к «Авангарду» на турнире в Сочи. Найт не приехал
Рид Буше прибыл в расположение «Авангарда».
Американский нападающий присоединился к команде в Сочи. «Авангард» принимает участие в турнире Sochi Hockey Open.
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов говорил, что Рид Буше и Корбан Найт присоединятся к команде 3 августа, однако канадский центрфорвард не приехал вместе с Ридом.
Ранее появилась информация, что Найт может расторгнут контракт с клубом по семейным обстоятельствам.
Буше и Найт играли в первом звене «Авангарда» в прошлом сезоне. Рид набрал 55 (31+24) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
С одной стороны, конечно, Найт это потеря, но в целом за прошлый сезон, даже с оговоркой на травму, он сдал, 33 года уже человеку. Да, в нынешней КХЛ и Ягр в 50 лет не затеряется, но раз уходит, то надеюсь получится кого-то из АХЛ выцепить. Иначе в команде вообще ни одного нормального центра...
Ну а Корбэну спасибо за чемпионство :)