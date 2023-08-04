Буше присоединился к «Авангарду» на турнире в Сочи. Найт не приехал

Теги Авангард КХЛ Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Рид Буше прибыл в расположение «Авангарда».

Американский нападающий присоединился к команде в Сочи. «Авангард» принимает участие в турнире Sochi Hockey Open.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов говорил, что Рид Буше и Корбан Найт присоединятся к команде 3 августа, однако канадский центрфорвард не приехал вместе с Ридом.

Ранее появилась информация, что Найт может расторгнут контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Буше и Найт играли в первом звене «Авангарда» в прошлом сезоне. Рид набрал 55 (31+24) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

3 комментария

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Хоть один приехал. Хотя, честно говоря, грызет червячок сомнения в его мотивации в отсутствие Найта, общего обновления состава и сокращения контракта на треть (в баксах).
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Вот цука
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Если и Ткачева не будет, то от Буше как чистого снайпера пользы будет мало. Не Пьянов с Гераськиным же будут передачи раздавать.

С одной стороны, конечно, Найт это потеря, но в целом за прошлый сезон, даже с оговоркой на травму, он сдал, 33 года уже человеку. Да, в нынешней КХЛ и Ягр в 50 лет не затеряется, но раз уходит, то надеюсь получится кого-то из АХЛ выцепить. Иначе в команде вообще ни одного нормального центра...

Ну а Корбэну спасибо за чемпионство :)
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