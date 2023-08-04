Буше присоединился к «Авангарду» на турнире в Сочи. Найт не приехал

Рид Буше прибыл в расположение «Авангарда».

Американский нападающий присоединился к команде в Сочи. «Авангард» принимает участие в турнире Sochi Hockey Open.

Генеральный менеджер « » Антон Курьянов говорил, что и присоединятся к команде 3 августа, однако канадский центрфорвард не приехал вместе с Ридом.

Ранее появилась информация, что Найт может расторгнут контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Буше и Найт играли в первом звене «Авангарда» в прошлом сезоне. Рид набрал 55 (31+24) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата .