Агент Найта про слухи о желании игрока покинуть «Авангард»: «Есть регламент. Наша компания и игроки уважают его максимально»

Агент Корбана Найта прокомментировал слухи о желании игрока покинуть «Авангард».

Сообщается, что Найт близок к уходу из омского клуба по семейным обстоятельствам.

«Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна.

Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально», – сказал .

Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)