Агент Найта про слухи о желании игрока покинуть «Авангард»: «Есть регламент. Наша компания и игроки уважают его максимально»
Агент Корбана Найта прокомментировал слухи о желании игрока покинуть «Авангард».
Сообщается, что Найт близок к уходу из омского клуба по семейным обстоятельствам.
«Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна.
Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально», – сказал Алеша Пилко.
Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)
Комментарии