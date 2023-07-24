Агент Найта про слухи о желании игрока покинуть «Авангард»: «Есть регламент. Наша компания и игроки уважают его максимально»

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Корбан Найт Чемпионат.com Алеша Пилко Хоккей

Агент Корбана Найта прокомментировал слухи о желании игрока покинуть «Авангард».

Сообщается, что Найт близок к уходу из омского клуба по семейным обстоятельствам.

«Информация, на самом деле, удивительна, но, как всегда, моя позиция однозначна.

Есть регламент, и наша компания и игроки уважают его максимально», – сказал Алеша Пилко.

Найт близок к уходу из «Авангарда» по семейным обстоятельствам. Дзингел – один из кандидатов на замену («СЭ»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий