Свен Берчи завершил карьеру в 30 лет. Экс-форвард «Ванкувера» провел 292 матча в НХЛ

Свен Берчи объявил о завершении карьеры.

Швейцарский нападающий принял решение завершить играть в хоккей в 30 лет.

В прошлом сезоне выступал за « » и набрал 14 (4+10) очков в 36 матчах чемпионата Швейцарии.

В форвард представлял «Калгари», « », а также сыграл один матч за « » в сезоне-2021/22.

В общей сложности нападающий записал на свой счет 138 (66+72) очков за результативность в 232 играх в лиге.

В АХЛ хоккеист провел 235 матчей и набрал 183 (71+112) балла.