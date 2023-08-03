Свен Берчи завершил карьеру в 30 лет. Экс-форвард «Ванкувера» провел 292 матча в НХЛ

Теги Ванкувер Калгари НХЛ чемпионат Швейцарии Берн Вегас Свен Берчи Хоккей

Свен Берчи объявил о завершении карьеры.

Швейцарский нападающий принял решение завершить играть в хоккей в 30 лет.

В прошлом сезоне Свен Берчи выступал за «Берн» и набрал 14 (4+10) очков в 36 матчах чемпионата Швейцарии.

В НХЛ форвард представлял «Калгари», «Ванкувер», а также сыграл один матч за «Вегас» в сезоне-2021/22.

В общей сложности нападающий записал на свой счет 138 (66+72) очков за результативность в 232 играх в лиге.

В АХЛ хоккеист провел 235 матчей и набрал 183 (71+112) балла.

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