Зеграс сменил игровой номер в «Анахайме» с 46-го на 11-й. Под ним четыре года играл Саку Койву, два сезона – Валерий Карпов

Теги Анахайм Саку Койву НХЛ Валерий Карпов Тревор Зеграс Джейми Дрисдейл Хоккей

Два молодых хоккеиста «Анахайма» начнут новый сезон НХЛ под другими игровыми номерами.

21-летний нападающий Тревор Зеграс сменил свой 46-й номер на 11-й. Американец стал 12-м игроком в истории «Дакс», который взял номер 11.

Под этим номером четыре сезона выступал Саку Койву (с 2010 по 2014 год), а также два сезона с этим номером выступал российский нападающий Валерий Карпов (с 1995 по 1997 год).

20-летний защитник «уток» Джейми Дрисдейл теперь будет играть под номером 6. Ранее у канадца был 34-й номер на игровой форме.

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