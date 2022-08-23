Зеграс сменил игровой номер в «Анахайме» с 46-го на 11-й. Под ним четыре года играл Саку Койву, два сезона – Валерий Карпов

Два молодых хоккеиста начнут новый сезон под другими игровыми номерами.

21-летний нападающий сменил свой 46-й номер на 11-й. Американец стал 12-м игроком в истории «Дакс», который взял номер 11.

Под этим номером четыре сезона выступал (с 2010 по 2014 год), а также два сезона с этим номером выступал российский нападающий (с 1995 по 1997 год).

20-летний защитник «уток» Джейми Дрисдейл теперь будет играть под номером 6. Ранее у канадца был 34-й номер на игровой форме.