Зеграс сменил игровой номер в «Анахайме» с 46-го на 11-й. Под ним четыре года играл Саку Койву, два сезона – Валерий Карпов

Два молодых хоккеиста «Анахайма» начнут новый сезон НХЛ под другими игровыми номерами.
21-летний нападающий Тревор Зеграс сменил свой 46-й номер на 11-й. Американец стал 12-м игроком в истории «Дакс», который взял номер 11.
Под этим номером четыре сезона выступал Саку Койву (с 2010 по 2014 год), а также два сезона с этим номером выступал российский нападающий Валерий Карпов (с 1995 по 1997 год).
20-летний защитник «уток» Джейми Дрисдейл теперь будет играть под номером 6. Ранее у канадца был 34-й номер на игровой форме.