Билялетдинов о 5:0 с «Нефтяником»: «Доволен, что ребята серьезно отнеслись к матчу. Не все получалось так, как мы хотим, но это первая игра, все в процессе работы»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск контрольные матчи Зинэтула Билялетдинов КХЛ Максим Марушев Максим Быков Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после победы в контрольном матче с «Нефтяником» (5:0).

– Я доволен тем, что ребята серьезно отнеслись к матчу, это самое важное. Немножко не все получалось так, как мы хотим, но это первая игра, все в процессе работы.

Ребята хорошо играли, соперник хорошо играл, они помогли в подготовке. Для первого матча все прошло нормально, я считаю.

– Много было интересных сочетаний, не все выходили регулярно. Как вам игра Максима Марушева и Максима Быкова?

– Если говорить про молодых ребят, они тоже неплохо сработали, остальные звенья пока в таком сочетании, посмотрим, что будет дальше.

– Почему вы приняли решение смотреть матч сверху, а не со скамейки?

– Мне нужно было посмотреть кое-какие моменты сверху, оттуда видно здорово.

– Как вам игра Максима Марушева, который пока на просмотровом контракте?

– Сейчас сложно сказать, но он работает неплохо, вопросов никаких нет. Дальше увидим, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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