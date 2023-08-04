Билялетдинов о 5:0 с «Нефтяником»: «Доволен, что ребята серьезно отнеслись к матчу. Не все получалось так, как мы хотим, но это первая игра, все в процессе работы»
Зинэтула Билялетдинов высказался после победы в контрольном матче с «Нефтяником» (5:0).
– Я доволен тем, что ребята серьезно отнеслись к матчу, это самое важное. Немножко не все получалось так, как мы хотим, но это первая игра, все в процессе работы.
Ребята хорошо играли, соперник хорошо играл, они помогли в подготовке. Для первого матча все прошло нормально, я считаю.
– Много было интересных сочетаний, не все выходили регулярно. Как вам игра Максима Марушева и Максима Быкова?
– Если говорить про молодых ребят, они тоже неплохо сработали, остальные звенья пока в таком сочетании, посмотрим, что будет дальше.
– Почему вы приняли решение смотреть матч сверху, а не со скамейки?
– Мне нужно было посмотреть кое-какие моменты сверху, оттуда видно здорово.
– Как вам игра Максима Марушева, который пока на просмотровом контракте?
– Сейчас сложно сказать, но он работает неплохо, вопросов никаких нет. Дальше увидим, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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