Рыбин о самой грозной тройке КХЛ: «Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий – это уровень лиги. Возможно, именно они будут все решать»

Теги Ак Барс Максим Рыбин Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Яшкин Хоккей

Максим Рыбин считает тройку Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий самой грозной в КХЛ.

Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий выступают за «Ак Барс».

«Какая самая грозная тройка? Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий – это уровень лиги. Возможно, именно они будут все решать.

А там еще Саня Радулов, не представляю, как с ними будут бороться клубы послабее», – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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