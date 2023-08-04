Рыбин о самой грозной тройке КХЛ: «Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий – это уровень лиги. Возможно, именно они будут все решать»

Максим Рыбин считает тройку Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий самой грозной в КХЛ.

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«Какая самая грозная тройка? Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий – это уровень лиги. Возможно, именно они будут все решать.

А там еще Саня Радулов, не представляю, как с ними будут бороться клубы послабее», – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.