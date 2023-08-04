Рыбин о самой грозной тройке КХЛ: «Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий – это уровень лиги. Возможно, именно они будут все решать»
Максим Рыбин считает тройку Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий самой грозной в КХЛ.
Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий выступают за «Ак Барс».
«Какая самая грозная тройка? Яшкин, Шипачев и Кагарлицкий – это уровень лиги. Возможно, именно они будут все решать.
А там еще Саня Радулов, не представляю, как с ними будут бороться клубы послабее», – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
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