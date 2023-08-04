Сафонов об НХЛ: «Мечта остается, дверь не закрывал. Но для меня первостепенно все-таки выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом»
Илья Сафонов высказался о возможном отъезде в НХЛ.
Нападающий был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2021 под 172-м общим номером.
– Тобой еще в 21-м году интересовались пара команд НХЛ. После этого задрафтовал «Чикаго». Есть какое-то движение с той стороны океана? Связывались с тобой?
– Мечта остается до сих пор. Я в принципе молодой, и, как сейчас модно говорить, дверь я не закрывал туда. Всегда есть желание попробовать себя там.
Но сейчас у меня контракт здесь, и первостепенно для меня все-таки выиграть Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Я все для этого делаю.
– У тебя есть установка сначала выиграть кубок здесь, а потом уже ехать?
– Нет, но желание такое есть, – сказал 22-летний нападающий «Ак Барса».
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