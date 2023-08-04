«Автомобилист» показал предсезонную форму, посвященную 300-летию Екатеринбурга

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«Автомобилист» представил предсезонную форму, посвященную 300-летию Екатеринбурга.

«Уже совсем скоро «Автомобилисту» предстоит сыграть первые контрольные матчи. В них наша команда будет выходить на лед в специальной предсезонной форме. Она посвящена 300-летию Екатеринбурга – юбилей наш город празднует в этом году!

Вдохновением при создании формы послужил построенный в середине XIX века Дом купца Севастьянова – исторический и архитектурный памятник, расположенный на набережной Городского пруда, одна из самых известных достопримечательностей столицы Урала. Узнаваемые элементы фасада этого здания легли в основу узора, нанесенного на рукава игровых джерси», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

В этой форме «Автомобилист» проведет предстоящие турниры в Уфе и Санкт-Петербурге. 

 

Фото: официальный сайт «Автомобилиста»

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