Игрок системы «Автомобилиста» Думченко: «Считаю Никишина эталоном атакующего защитника в КХЛ. Смотрю за Орловым и Сергачевым»

Теги СКА Автомобилист Дмитрий Орлов КХЛ Михаил Сергачев Александр Никишин Хоккей

Николай Думченко назвал Александра Никишина эталоном атакующего защитника в КХЛ.

– У вас есть хоккейные кумиры?

– У меня нет кумиров. Я просто наблюдаю за русскими защитниками. В основном смотрю за Дмитрием Орловым и Михаилом Сергачевым и учусь у них.

В КХЛ считаю эталоном атакующего защитника Александра Никишина. Это молодой игрок 2001 года, который показывает очень зрелый и при этом результативный хоккей, – сказал защитник системы «Автомобилиста» Николай Думченко.

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