Игрок системы «Автомобилиста» Думченко: «Считаю Никишина эталоном атакующего защитника в КХЛ. Смотрю за Орловым и Сергачевым»

Николай Думченко назвал Александра Никишина эталоном атакующего защитника в КХЛ.

– У вас есть хоккейные кумиры?

– У меня нет кумиров. Я просто наблюдаю за русскими защитниками. В основном смотрю за и и учусь у них.

В считаю эталоном атакующего защитника . Это молодой игрок 2001 года, который показывает очень зрелый и при этом результативный хоккей, – сказал защитник системы « » Николай Думченко.