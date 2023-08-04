Юрий Новиков: «Переходный турнир нужен для развития игры. Если клубы КХЛ приедут на него в Ханты-Мансийск или Новокузнецк, это поднимет статус хоккея»

Юрий Новиков считает, что между командами КХЛ и ВХЛ нужно проводить переходный турнир.

«Переходный турнир обязателен. Как это все состыковать? Было бы желание… Люди из и все просчитывают, но ничего архисложного в этом нет. Он нужен для развития хоккея. Это государственные деньги. Если команды КХЛ приедут на этот переходный турнир в Ханты-Мансийск или Новокузнецк, это только поднимет статус хоккея.

Разные формы турниров есть, нужно только захотеть. Это нужно для развития игры, чтобы команды, которые не попадают в плей-офф, поездили по городам. Это миссионерское мероприятие

Вспоминаю момент при Стеблине, когда собралась хоккейная семибанкирщина и приняла решение о строительстве дворцов. Это была революция. Если бы руководители клубов не решились на это и не убедили своих спонсоров, мы бы не увидели сейчас хоккей другого уровня во дворцах. Питер вот скоро построит космический дворец. Ждем арены в Нижнем и Новосибирске», – сказал заслуженный тренер России Новиков.