Виталий Прохоров: «В России идеальные условия для занятий хоккеем. Возводятся дворцы, проводятся соревнования. Но есть проблема – тренерские кадры»

Виталий Прохоров высказался о подготовке детских хоккейных тренеров.

– Считаете ли вы совершенной существующую вертикаль ДЮСШ – МХЛ – – ?

– В России идеальные условия для занятий хоккеем. Возводятся прекрасные дворцы, проводится много соревнований. Человек может строить карьеру шаг за шагом.

Во всех регионах создана конкурентная среда – очень сильные чемпионаты среди школ в Москве, Поволжье, Сибири, на Урале. Далее – юниорская лига. Затем – МХЛ и НМХЛ. И взрослые соревнования: Первая лига, ВХЛ, КХЛ.

Даже не знаю, что еще нужно для продуктивных занятий. Впрочем, есть и проблемы. Самая глобальная – тренерские кадры.

– Десять лет назад вы говорили, что в России нет системы подготовки тренеров. С тех пор что-то изменилось?

– Ничего. Вообще ничего. Да, есть институты, есть Высшая школа тренеров, существует повышение квалификации. Но это базовые навыки, стандартное обучение для того, чтобы получить «корочку» и идти работать.

А в моем понимании тренер должен знать и понимать, как идет весь процесс обучения ребенка с шести лет и до выпуска. Здесь речь не только о тренировках. Еще о физических нагрузках, координации, технике, соединении всего этого с групповыми упражнениями, построении игры в целом, работе на скамейке.

Нужно знать, в каком возрасте и что давать. Учитывать многочисленные детские нюансы, так как ребята все разные – воспитание, среда, молекулярная генетика, психология. На кого-то нужно крикнуть, а кого-то мотивировать по-другому. У кого-то быстрее развивается префронтальная кора – центр понимания, игровое мышление. А у кого-то тело больше приспособлено к физическим нагрузкам. И таких нюансов множество.

А у нас если что-то не получается: «Лентяй, больше работай». Идет давление. А если ребенок не может физически? Ему как раз нужно помочь, но вместо этого ставят крест.

Хоккеист Виталий Прохоров до 12 лет играл в пятом звене. И только потом пошел рост. Скольких ребят списали, назвали бесперспективными, потому что в 10-12 лет у них что-то не получалось? Если начинающего хоккеиста Прохорова поставить в сегодняшние условия, то он, наверное, вообще бы не заиграл. Тренеру на него просто не хватило бы терпения.

Хоккей состоит из двух частей – техники и психологии. Психология – все, что связано с головным мозгом – подготовка, стресс, понимание игры и другие аспекты. Наши тренеры не знают, что такое психология. Спортивная психология – тем более. Если кто-то и имеет представление, то только за счет опыта. В общем, многогранных специалистов мы, к сожалению, не готовим, – сказал вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали.