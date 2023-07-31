Тренер «Рубина» Ячменев: «Я бы не сказал, что Челябинск – криминальный, в 90-е все города были одинаковыми примерно»

Денис Ячменев высказался о Челябинске в 90-х годах.

— Челябинск, по моему мнению, в 90-е годы был криминальным городом. Как удалось не попасть в плохую компанию?

— Я бы не сказал, что Челябинск — криминальный город, думаю, в 90-е все города примерно были одинаковыми. Не попал в плохую компанию благодаря воспитанию, в первую очередь – родителям.

Старший брат занимался хоккеем, и меня тоже отдали. Мама особенно любила хоккей, папа тоже. Водили заниматься, старались, чтобы не попал в дурную компанию. Хотя в те времена на улице проводили много времени. Как это все совмещалось? Наверное, время было другое.

— Хоккей помогал заработать авторитет на улицах среди парней или пользоваться популярностью среди девчонок?

— Конечно. Спорт всем нравился. Не все умели хорошо кататься на коньках, а уж тем более с шайбой обращаться. Когда на коробку приходили кататься какие-то ребята со специализированных школ, это бросалось в глаза. И до сих пор это так. И друзья разные появлялись. Сначала до 5-го класса я был в обычной школе, а позже в спецклассе. Нас там было 28 пацанов.

— Часто дрались?

— Нет. Школа специализированная, она напротив школы « », на ЧТЗ (район Челябинска — прим. ред.), напротив стояла такая же хорошая школа. Драк класс на класс с ребятами из параллели не было, как и с другими классами. Чаще было что мы между собой конфликтовали, такие детские, перерастали во что-то большее. Но тренер Александр Степанович Глазков воспитывал нас, старался избегать драк, мы жили по принципу «что происходит на льду, остается на льду». Тренер хорошо следил за дисциплиной, – сказал главный тренер « ».