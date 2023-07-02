Вратарь системы «Ак Барса» Ахтямов подписал контракт с «Торонто»

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Артур Ахтямов перешел в «Торонто».

21-летний голкипер подписал трехлетний контракт новичка с канадским клубом с кэпхитом 851,667 тысячи долларов.

«Мэйпл Лифс» выбрали Артура Ахтямова в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 106-м номером.

Голкипер в сезоне-2022/23 выступал за альметьевский «Нефтяник». В регулярке он провел 39 игр и одержал 20 побед, отражая в среднем 94,3% бросков при коэффициенте надежности 1,74.

В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 матчей, одержал 2 победы при 95,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,53.

1 комментарий

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TBFTT
Интересно, когда его повяжут и отправят в армию.
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