Глава Челябинской области о «Тракторе»: «Задачи ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Алексей Текслер Хоккей

Глава Челябинской области заявил, что перед «Трактором» поставлены максимальные задачи.

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ клуб занял 9-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф. 

«Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно. В этом году мы существенно обновили команду, обновили тренерский штаб кроме главного тренера.

Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, и задачи я ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф», – сказал Алексей Текслер, занимающий также должность президента «Трактора». 

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