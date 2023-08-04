Глава Челябинской области о «Тракторе»: «Задачи ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф»

Глава Челябинской области заявил, что перед «Трактором» поставлены максимальные задачи.

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ клуб занял 9-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

«Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно. В этом году мы существенно обновили команду, обновили тренерский штаб кроме главного тренера.

Поэтому мы рассчитываем на хороший результат, и задачи я ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф», – сказал Алексей Текслер, занимающий также должность президента « ».