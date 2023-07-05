Алексей Заварухин, Кулибаба и Макрицкий стали помощниками Гатиятулина в «Тракторе». Словак Шкрабел – тренер вратарей
«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2023/24.
Помогать Анвару Гатиятулину будут сразу 6 специалистов, не работавших с командой в прошлом сезоне.
В тренерский штаб «Трактора» вошли:
Анвар Гатиятулин – главный тренер;
Алексей Заварухин – ассистент главного тренера (вернулся в команду после сезона в штабе «Спартака»);
Валерий Кулибаба – ассистент главного тренера;
Александр Макрицкий – ассистент главного тренера (в прошлом сезоне работал в «Югре»);
Петер Шкрабел (Словакия) – тренер по вратарям;
Денис Богданов – тренер по ОФП;
Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
Владимир Гапонов — видеотренер;
Олег Приданников — тренер по развитию игроков.
Из прошлого тренерского штаба Анвара Гатиятулина в команде остались только Владимир Гапонов и Олег Приданников.
Кирилл Гарифуллин в прошлом сезоне работал с «Челметом» и перешел на ступень выше.
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