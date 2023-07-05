Алексей Заварухин, Кулибаба и Макрицкий стали помощниками Гатиятулина в «Тракторе». Словак Шкрабел – тренер вратарей

«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2023/24.

Помогать Анвару Гатиятулину будут сразу 6 специалистов, не работавших с командой в прошлом сезоне.

В тренерский штаб « » вошли:

Анвар Гатиятулин – главный тренер;

– ассистент главного тренера (вернулся в команду после сезона в штабе «Спартака»);

Валерий Кулибаба – ассистент главного тренера;

Александр Макрицкий – ассистент главного тренера (в прошлом сезоне работал в «Югре»);

Петер Шкрабел (Словакия) – тренер по вратарям;

Денис Богданов – тренер по ОФП;

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

Владимир Гапонов — видеотренер;

Олег Приданников — тренер по развитию игроков.

Из прошлого тренерского штаба Анвара Гатиятулина в команде остались только Владимир Гапонов и Олег Приданников.

Кирилл Гарифуллин в прошлом сезоне работал с «Челметом» и перешел на ступень выше.