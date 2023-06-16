Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Мы доверяем Гатиятулину, верим в него. Настраиваемся на новый сезон, думаем дать бой»

Теги Трактор КХЛ Политика Анвар Гатиятулин Виталий Кравцов ТАСС Алексей Текслер Хоккей

Губернатор Челябинской области высказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор».

«Виталий раскрывался только в Челябинске и только при Анваре [Гатиятулине]. Мы верим в него.

Результаты «Трактора» в минувшем сезоне? Оценю выступление плохо, мы сделали соответствующие выводы. У нас сменились все помощники главного тренера, большие изменения в команде, настраиваемся на новый сезон, думаем дать бой.

Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал, верим в него», – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.

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