ФХР о Федотове: «Идет деловая переписка с ИИХФ. Не считаем возможным раскрывать ее содержание»

ФХР рассказал о переписке с ИИХФ относительно контракта Ивана Федотова.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил о желании НХЛ и «Филадельфии» соблюдать соглашение голкипера.

Прежде Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

«В настоящий момент идет деловая переписка с Международной федерацией хоккея.

Раскрывать ее содержание не считаем возможным», – сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.