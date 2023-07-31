Президент ИИХФ о Федотове: «НХЛ и «Филадельфия» хотят, чтобы контракт соблюдался»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ заявил, что НХЛ хочет соблюдения контракта Ивана Федотова.

Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Задача ИИХФ на данный момент – как можно скорее принять решение о том, действителен ли контракт.

Собрать документы от обеих сторон – непростая задача. Это требует времени, поскольку приходится ждать ответов на запросы или документы.

В центре нашего внимания – законность контрактов, вне зависимости от того, кого коснулась эта ситуация. Что касается диалога, то он проходит между двумя клубами, а не с ИИХФ.

Лично я вижу ситуацию следующей: НХЛ и «Филадельфия» хотят, чтобы контракт соблюдался.

Хотим принять решение в ближайшее время, но нам необходимо сотрудничество заинтересованных сторон.

Надеемся, что мы не единственные, кто хочет разрешить ситуацию в кратчайшие сроки», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

12 комментариев

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Joe Biden
Ответ ivan555navi
Все хотят что-бы контракт соблюдался. Осталось только одно действие - открыть этот самый пресловутый контракт и найти в нём пункт, где написано, что контракт АВТОМАТИЧЕСКИ продлевается, если И.Федотов не прибыл в ФФ. Есть такой пункт - Федотов игрок ФФ, нет такого пункта - Федотов игрок ЦСКА.
Запросто может не быть такого пункта в договоре. Но в НХЛ есть регламент, который позволяет клубу пролонгировать контракт.Что бы там ни решило ИИХФ, Сечин Федотова не отпустит.
+11
0
+11
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4k7shv9zrw
Наверняка НХЛ и Филадельфия все предоставила, а ЦСКА игнорирует. Ясность наступит когда первый официальный матч сыграет за ЦСКА
+6
-3
+3
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Sever12
какие там документы, контракт да регламент НХЛ в котором должен быть какой-то пункт позволяющий каким то образом продлять соглашением в случае форс-мажора или что то типа этого, скорее всего не зависимо от документов НХЛ нагнет ИИХФ, тогда ситуация станет ещё интереснее...если Федотова оставят он никогда не сможет выступать на турнирах ИИХФ и в НХЛ наверное тоже...
+5
-2
+3
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цэсемьэр
Ответ ivan555navi
Что значит "пролонгировать"? Без разрешения игрока продлевать контракт в одностороннем порядке? Это называется крепостное право или рабовладение. НХЛ может только разрешить "прологнировать" право ФФ на Федотова в рамках лиги, то есть Федотов не может выступать в НХЛ за другой клуб, но за пределами НХЛ он полностью свободен в своих действиях, так как контракт был до 1 июля.
а кто кому платит если игрок не явился? в КХЛ например игрок должен выплатить неустойку за такой демарш, Федотов платил что-нибудь лётчикам?
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ivan555navi
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Все хотят что-бы контракт соблюдался.
Осталось только одно действие - открыть этот самый пресловутый контракт и найти в нём пункт, где написано, что контракт АВТОМАТИЧЕСКИ продлевается, если И.Федотов не прибыл в ФФ.
Есть такой пункт - Федотов игрок ФФ, нет такого пункта - Федотов игрок ЦСКА.
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goducks
Ответ ivan555navi
Что значит "пролонгировать"? Без разрешения игрока продлевать контракт в одностороннем порядке? Это называется крепостное право или рабовладение. НХЛ может только разрешить "прологнировать" право ФФ на Федотова в рамках лиги, то есть Федотов не может выступать в НХЛ за другой клуб, но за пределами НХЛ он полностью свободен в своих действиях, так как контракт был до 1 июля.
Легко, если в коллективном договоре прописан такой пункт, могут пролонгировать
P.S. entry level slide, например, позволяет односторонне пролонгировать контракт, но это не случай Федотова, прописан ли у них случай Федотова — вот вопрос
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Артём Литош
Ответ goducks
Легко, если в коллективном договоре прописан такой пункт, могут пролонгировать P.S. entry level slide, например, позволяет односторонне пролонгировать контракт, но это не случай Федотова, прописан ли у них случай Федотова — вот вопрос
Если...
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AERN
Ответ Sever12
какие там документы, контракт да регламент НХЛ в котором должен быть какой-то пункт позволяющий каким то образом продлять соглашением в случае форс-мажора или что то типа этого, скорее всего не зависимо от документов НХЛ нагнет ИИХФ, тогда ситуация станет ещё интереснее...если Федотова оставят он никогда не сможет выступать на турнирах ИИХФ и в НХЛ наверное тоже...
Так наша сборная и так нигде не выступает, так что вали от сюда писака.
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цэсемьэр
Ответ Космический Котик
ЦСКА делал запросы на контракт Федотова два месяца подряд (до июля). Филадельфия игнорила. Документа у них нет, иначе уже десять раз всплыл бы. Тот самый "разговор между клубами" идет по понятиям.
ЦСКА требовала непременно рукописный вариант, в штатах часто контракты по факсу просто подписывают.
заявления НХЛ, как регистратора вполне достаточно, а этим валенкам все на бересте подавай
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