Президент ИИХФ о Федотове: «НХЛ и «Филадельфия» хотят, чтобы контракт соблюдался»
Президент ИИХФ заявил, что НХЛ хочет соблюдения контракта Ивана Федотова.
Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
«Задача ИИХФ на данный момент – как можно скорее принять решение о том, действителен ли контракт.
Собрать документы от обеих сторон – непростая задача. Это требует времени, поскольку приходится ждать ответов на запросы или документы.
В центре нашего внимания – законность контрактов, вне зависимости от того, кого коснулась эта ситуация. Что касается диалога, то он проходит между двумя клубами, а не с ИИХФ.
Лично я вижу ситуацию следующей: НХЛ и «Филадельфия» хотят, чтобы контракт соблюдался.
Хотим принять решение в ближайшее время, но нам необходимо сотрудничество заинтересованных сторон.
Надеемся, что мы не единственные, кто хочет разрешить ситуацию в кратчайшие сроки», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
Осталось только одно действие - открыть этот самый пресловутый контракт и найти в нём пункт, где написано, что контракт АВТОМАТИЧЕСКИ продлевается, если И.Федотов не прибыл в ФФ.
Есть такой пункт - Федотов игрок ФФ, нет такого пункта - Федотов игрок ЦСКА.
P.S. entry level slide, например, позволяет односторонне пролонгировать контракт, но это не случай Федотова, прописан ли у них случай Федотова — вот вопрос
заявления НХЛ, как регистратора вполне достаточно, а этим валенкам все на бересте подавай