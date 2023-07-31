Президент ИИХФ о Федотове: «НХЛ и «Филадельфия» хотят, чтобы контракт соблюдался»

Президент ИИХФ заявил, что НХЛ хочет соблюдения контракта Ивана Федотова.

Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

«Задача ИИХФ на данный момент – как можно скорее принять решение о том, действителен ли контракт.

Собрать документы от обеих сторон – непростая задача. Это требует времени, поскольку приходится ждать ответов на запросы или документы.

В центре нашего внимания – законность контрактов, вне зависимости от того, кого коснулась эта ситуация. Что касается диалога, то он проходит между двумя клубами, а не с ИИХФ.

Лично я вижу ситуацию следующей: и « » хотят, чтобы контракт соблюдался.

Хотим принять решение в ближайшее время, но нам необходимо сотрудничество заинтересованных сторон.

Надеемся, что мы не единственные, кто хочет разрешить ситуацию в кратчайшие сроки», – сказал президент Международной федерации хоккея .