Нестеров о сезоне-2023/24: «С мотивацией проблем нет. Готовимся доказывать, что мы лучшие»

Никита Нестеров сообщил, что у него нет проблем с мотивацией на следующий сезон.

– В целом как оцениваете свое состояние?

– Прекрасное состояние, рад выйти из отпуска. Набираем обороты потихонечку, соскучились друг по другу.

– Два сезона подряд выигрываете Кубок Гагарина, насколько сложно лично вам, как одному из самых опытных в команде, найти какую-то мотивацию на следующий сезон?

– Ну, я думаю, с мотивацией проблем нет. Мы же профессиональные спортсмены, нам всегда хочется выигрывать, поэтому готовимся доказывать, что мы лучшие. От игры к игре будем идти по остальным целям.

– Сергей Федоров сказал, что сейчас подтягивают молодых игроков, которым по 19, 20 лет. Как бы вы оценили их уровень подготовки к сезону?

– Я не могу оценить их уровень подготовки к сезону, потому что есть тренеры, которые это оценят, а так встретили молодых хорошо. Это нормальная практика, что молодые доказывают, заслуживают место в составе, поэтому у нас их вполне предостаточно.

Они составляют нам конкуренцию, и нам тоже надо работать. Поэтому все впереди. Если он будет лучше кого-то из ветеранов, думаю, именно молодой будет играть, – сказал защитник Нестеров.