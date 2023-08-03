Есмантович о натурализации: «Если это волеизъявление человека – играть в России, то почему бы и нет? ЦСКА относится к этому с уважением»

Теги ЦСКА КХЛ натурализация Игорь Есмантович Р-Спорт Хоккей

Президент ЦСКА высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Я очень спокойно отношусь к натурализации. Если это волеизъявление человека – играть в нашей стране, то почему бы и нет?

Вы должны понимать, что инициатива таких вещей должна исходить не от клубов, а от самих людей. Если иностранец скажет, что хотел бы, то мы с удовольствием. ЦСКА относится к этому с уважением», – сказал Игорь Есмантович.

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6 комментариев

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Волеизъявление играть в нашей стране - это хорошо и понятно, но почему гражданство должно прикладываться автоматом? Можно и со своим паспортом играть, российский не обязателен. Сделали из паспорта РФ сувенир, как кто-то здесь писал.
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Пластмассовый мир победил
Макет оказался сильней...
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Ответ Амфитрион
Это да, не поспоришь. В ЦСКА с неуважением относятся когда кто-то хочет играть не в России, а наоборот-то пожалуйста.
а ты это прочитал или ты дитя твиттера с 5 словами?

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли
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Ответ ЦСКА на первом Месте!
а ты это прочитал или ты дитя твиттера с 5 словами? Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли
Под "этим" я имел в виду контракт Федотова. Жаль, что у Вас не получается составлять элементарные логические цепочки.
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