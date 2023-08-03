Есмантович о натурализации: «Если это волеизъявление человека – играть в России, то почему бы и нет? ЦСКА относится к этому с уважением»
Президент ЦСКА высказался о получении легионерами гражданства России.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.
«Я очень спокойно отношусь к натурализации. Если это волеизъявление человека – играть в нашей стране, то почему бы и нет?
Вы должны понимать, что инициатива таких вещей должна исходить не от клубов, а от самих людей. Если иностранец скажет, что хотел бы, то мы с удовольствием. ЦСКА относится к этому с уважением», – сказал Игорь Есмантович.
Макет оказался сильней...
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли